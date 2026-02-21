瓦解或維持現狀？最高院推翻川普關稅 美國轉向臨時關稅「B計劃」

（德國之聲中文網）美國最高法院周五以6比3的投票結果，裁定川普在過去13個月內實施的大多數關稅措施違憲，並予以撤銷。法院認定，川普在對美國貿易夥伴徵收關稅時，援引了1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）超越了總統權限。該法律本意是用於應對國家緊急狀態，而非作為常規貿易政策工具。

被裁定違法的關稅在過去一年中預計為美國政府帶來約1750億美元收入。裁決同時引發了是否需要退還相關關稅的法律爭議。

川普對裁決表示強烈不滿，稱其「令人深感失望」「荒謬」，並指責支持裁決的六位最高法院大法官「缺乏勇氣」以及「不愛國」。

川普迅速推出10%全球關稅作為替代方案

在裁決公布當日，川普迅速采取行動，簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條，對所有貿易夥伴徵收為期150天、稅率為10%的全球進口關稅，自下周二起生效。

第122條此前從未被動用，授權總統在應對「重大而嚴重的國際收支問題」時，對任何國家徵收最高15%、期限不超過150天的關稅，無需事先調查或復雜程序。如需延長，須獲得國會批准。

行政命令稱，美國當前面臨「重大而嚴重的國際收支逆差」，且形勢正在惡化，因此有必要采取這一措施。

新關稅政策延續了此前的多項豁免，包括：航空航天產品,乘用車及部分輕型卡車,符合《美墨加協定》的來自墨西哥和加拿大的商品,藥品,部分關鍵礦產和農產品。

分析人士：美最高法院裁決對全球經濟幾無緩解作用

路透社援引分析人士觀點指出，美國最高法院周五裁定雖然對川普而言是貿易政策的重大挫敗，但該裁決幾乎不會立即為全球經濟帶來緩解。

相反，分析人士預計全球貿易將再次陷入一輪抑制經濟活動的混亂局面，幾乎可以肯定的是，川普將尋求其他手段，來替代如今被裁定非法的大規模全球關稅。

與此同時，一系列不確定性依然存在，包括川普接下來將試圖徵收哪些新關稅、已被取消的關稅收入是否必須退還，以及那些曾與美國達成協議以減輕關稅衝擊的地區，是否會要求重新審查這些協議。

歐洲政策中心智庫分析師瓦爾格．福克曼（Varg Folkman）表示：「總體而言，我認為這將給世界貿易帶來新一輪的高度不確定性，所有人都在試圖搞清楚美國未來的關稅政策走向。」

荷蘭國際集團（ING）的經濟學家也表達了類似觀點：「腳手架拆掉了，但建築仍在施工中。無論今天的裁決如何解讀，關稅都會繼續存在。」

與美雙邊協議 「瓦解」還是「維持現狀」？

數十個曾與美國達成雙邊協議、以確定關稅水平並在部分情況下承諾對美投資的國家，將評估最高法院裁決是否為重新談判提供了籌碼。

歐洲議會貿易委員會主席貝恩德．朗格（Bernd Lange）表示，負責批准歐美協議的立法者最早可能在周一采取行動。

朗格在X上表示：「無限制、任意徵收關稅的時代，或許正在走向終結。我們現在必須認真評估這一裁決及其後果。」

另一方面，布魯蓋爾智庫研究員尼克拉斯．波蒂耶（Niklas Poitiers）指出，歐美貿易協議在政治層面仍存在諸多問號，外界普遍認為歐洲在談判中作出了讓步，處於不利地位。他說：「在某些情況下，這項協議確實可能會瓦解。」

英國方面則表示，其與美國達成的以10%基准關稅為核心的「特殊貿易地位」預計將繼續維持。

事實上根據紐約聯邦儲備銀行本月發布的一份報告，許多國家已逐漸適應川普的關稅政策，而大部分成本最終由美國人承擔。

在最新一期《世界經濟展望》中，國際貨幣基金組織預計，2026年全球經濟增長將保持「韌性」，增速為3.3%。

中國甚至在2025年創下近1.2萬億美元的貿易順差紀錄，主要得益於其生產商適應川普關稅衝擊、對非美國市場出口激增。

福克曼因而認為一些國家可能會選擇維持現有的美方雙邊協議，而不是「重新引發2025年春季那種不確定性」。

美國政府將啟動新的不公平貿易與國家安全調查

除動用《貿易法》第122條徵收臨時關稅外，川普還指示政府依據其他貿易法律展開新一輪調查，為未來重新加徵關稅鋪路。

川普表示，其政府正根據1974年《貿易法》第301條啟動多項針對特定國家的不公平貿易調查，以「保護美國免受其他國家和企業不公平貿易行為的侵害」。行政命令要求調查「對美國商業構成負擔或限制的不合理、歧視性行為、政策和做法」，但未點名具體調查對象。

美國貿易代表辦公室目前已對中國和巴西展開調查，未來可能將調查範圍擴大至包括越南、加拿大在內的其他主要貿易夥伴。

關稅收入預計基本不變，退款問題懸而未決

美國財政部長斯科特．貝森特表示，新的10%全球關稅，以及未來可能依據第301條（不公平貿易行為法）和第232條（國家安全法）實施的關稅措施，將使2026年的關稅總收入「基本保持不變」。

對於最高法院裁決涉及的約1750億美元既有關稅收入，是否退款仍存在重大不確定性。川普表示，相關問題很可能需要通過訴訟解決，時間可能長達兩到五年，並暗示暗示快速自動退款的可能性不大。

貝森特也表示，由於最高法院並未就退款問題給出指示，這些問題「存在爭議」，可能會拖延數月甚至數年。

關稅問題將與中期選舉時間線重疊

新的10%關稅最多持續150天，其時間窗口很可能與決定眾議院和參議院控制權的中期選舉周期重疊。此前民調顯示，關稅在美國國內並不受歡迎，選民普遍認為其推高了物價，並對就業造成壓力。

NORC公共事務研究中心一項民調顯示，76%的美國人認為加徵關稅政策會推高消費品價格，這對承諾解決多年通膨問題而當選的總統而言，是一個危險訊號。

今年1月進行的另一項民調顯示，約六成美國人認為川普在對其他國家加徵新關稅方面「做得太過頭了」

川普則堅持認為關稅是其經濟政策的核心，稱其關稅政策決定了美國是繁榮昌盛還是陷入赤貧，並表示 「如果沒有關稅，這個國家現在會陷入困境。」

