關稅判決出爐 為何美國長債應聲下跌？專家指因重燃2大顧慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。路透
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令美債投資人忐忑。

這兩大顧慮是：

1、原指望關稅稅收改善財政赤字的展望生變，美國財政部可能被迫發行更多公債填補赤字缺口。

2、迄今徵得的關稅（估計達1,700億美元）既已被判違法，將牽扯出退款問題，企業拿回這些錢，可能刺激經濟成長，給原已超標的通膨火上加油。

美國公債20日下跌，與價格呈反向關係的殖利率上揚。長期公債首當其衝，30年期美債殖利率躍升多達6個基點，一度衝上4.75%，隨後升幅收斂。

分析師認為，短期而言，川普政府勢必得加緊發行短期公債的腳步，以彌補減少的稅收。而且，最高法院已把可能的退款問題交由下級法院設法處理。

富國銀行利率策略師馬諾拉托說：「關稅被推翻造成稅收短少，很可能藉由發行短期公債支應，美元附買回（USD Repo）市場承受的壓力會增加。需要額外發行多少短期公債，要看替代的關稅措施多快能抵銷稅收損失。」

通膨是另一大顧慮，尤其最新數據顯示美國通膨依然黏著，已使Fed降息展望蒙上陰影。

RBC資本市場美國利率策略主管葛文說，川普關稅遭最高法院推翻，雖有可能減輕這些關稅直接助長通膨的顧慮，讓Fed更有餘裕降利率；但對市場而言，比這因素更重要的是此判決對財政赤字的衝擊，以及對企業採取的救濟措施。

葛文形容，這項判決「對成長是正面的，對風險也是正面的」，應會壓倒所謂「殖利率料將隨通膨降低或Fed降息而下滑」的想法。

