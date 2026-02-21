川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

墨西哥經濟部長厄伯拉特今天表示，針對美國總統川普稍早宣布的10%全面性關稅，墨西哥政府正在研究其可能帶來的影響。

法新社報導，美國最高法院今天裁定，川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅，川普旋即根據其他法源宣布對各國加徵新的10%全球關稅。

對於川普的行動，厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示：「我們首先將觀察他們會採取哪些措施，以判斷這將如何影響我國。」

他進一步解釋，墨西哥的情況與其他被川普課徵所謂對等關稅的國家不同，因為墨西哥對美國出口有85%是受到北美自由貿易協議「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）保護，無須繳納關稅。

美加墨三國正在對這份協定進行檢討，將持續至7月。

拉丁美洲第二大經濟體墨西哥因與美國的貿易關係持續緊張，去年經濟寫下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最差表現。