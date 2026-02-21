美最高院判關稅違法 馬克宏：有權力制衡與法治是好事

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
法國總統馬克宏今天表示，美國最高法院對美國總統川普貿易關稅的裁決顯示，在民主國家中，擁有權力的制衡機制與法治精神是件好事。路透
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美國最高法院對美國總統川普貿易關稅的裁決顯示，在民主國家中，擁有權力的制衡機制與法治精神是件好事。

路透社報導，他在巴黎年度農業展上，針對美國最高法院昨天裁定川普根據經濟緊急法所徵收的關稅為無效一事作出回應。

他表示：「擁有最高法院，進而擁有法治，並非壞事。在民主國家中，擁有權力以及能與之抗衡的力量，是一件好事。」

他進一步表示，法國將評估川普新實施的10%全球關稅所帶來的後果並做出調整，法國希望繼續出口包括農產品、奢侈品、時尚品以及航太產品。

他表示，需要保持冷靜的心態，而最公平的原則是「互惠」，而非「受制於單方面決定」。

美國最高法院昨天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普先前援引1977年制定的IEEPA 向幾乎所有各國徵收「對等」關稅。

川普對法院的裁決做出回應，表示他將援引其他法律來徵收關稅，並宣布將簽署命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始課徵。

關稅 川普 美國最高法院 法國 馬克宏

