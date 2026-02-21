最高院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

美國最高法院20日判決，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統加徵關稅。Global Trade Alert指出，這等同推翻2025年1月以來實施的最大一波關稅上調來源，美國對所有進口商品的加權平均關稅因此下滑7.1個百分點，由15.4%降至8.3%。

本次判決使所有依IEEPA權限加徵的關稅失效，包括對所有國家進口商品適用的IEEPA基準關稅（10%）；以及依國別加徵的IEEPA附加關稅，例如對中國（目前為10%）、歐盟（20%）及其他貿易夥伴的額外關稅。

此外，緊急行政命令下的關稅也一併失效，包括中國芬太尼緊急附加費與加墨邊境緊急關稅；以及防止其他關稅工具將實際稅率降至IEEPA水準以下的IEEPA關稅底線機制。

不受本次判決影響的關稅包括：依《貿易擴張法》第232條課徵關稅，如鋼、鋁、銅、木材、汽車及零組件；《貿易法》第301條對中國商品加徵的關稅；以及最惠國待遇基本稅率（HTS/MFN Baseline Rates），包括《美墨加協定》（USMCA）與《韓美自由貿易協定》（KORUS）的優惠稅率。

從最高法院判決前後的關稅變化來看，美國前二十大進口來源國的平均關稅普遍明顯下滑。其中，中國仍為關稅負擔最重的來源國，判決後平均關稅約21.2%，但已低於判決前的36.8%；其次為越南，判決後仍有10.4%，成為前20大來源國中唯二在判決後仍高於10%的國家。第三至第五依序為日本9.9%（判決前14.9%）、泰國9.7%（判決前19.4%），以及台灣9.6%（判決前14.6%）。

此外，各主要貿易夥伴對美出口的平均關稅結構也出現明顯轉變，232關稅成為多數國家最主要的關稅來源；以中國為例，除了負擔301關稅11.2%外，還含232關稅7.5%，HTS基準稅率為2.5%；台灣則以232關稅8.8%為主，HTS基準稅率僅0.7%。

同時，美國對主要進口來源國的平均關稅全面下調，降幅以百分點計，其中降幅最大者依序為巴西（-19.6）、中國（-15.6）、印尼（-14.9）、印度（-14.1）與越南（-11.2）；台灣與日本的降幅同為5.0，屬中段水準。

放眼所有貿易夥伴，關稅降幅最大者多集中於原本承受較高IEEPA附加關稅的國家；降幅以百分點計，前五個來源國依序為緬甸（-38.4）、寮國（-36.0）、波士尼亞與赫塞哥維納（-25.0）、摩爾多瓦（-22.5）與突尼西亞（-21.0）。

整體而言，各產業關稅降幅差異顯著；受第232條關稅影響較深的產業，如鋼鐵、鋁與汽車等，因原本就以第232條關稅為主要關稅工具，判決後降幅相對有限；反觀先前主要由IEEPA關稅支撐的產業，隨著關稅遭法院判決無效，稅率呈現大幅度滑落。