快訊

初五開工正拜拜！大安區醫美診所遭槍擊 老闆及女員工中彈

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本政府高層今天表示，美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

美國聯邦最高法院今裁定總統川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅，川普旋即根據其他法源宣布對各國加徵新的10%全球關稅。

日經亞洲引述一名日方高層指出，與美國達成協議的赴美投資計畫對日本經濟成長與經濟安全至關重要，同時他對日後第二輪的進一步投資計畫也持正面態度。日本為換取美國調降對等關稅，在貿易協議裡承諾5500億美元對美投資。

日本首相高市早苗預定3月19日訪美並會晤川普。她打算將這一系列對美投資與定位為兩國經濟與安全合作的關鍵，藉此強化雙方同盟關係。

兩國稍早18日宣布首批3大投資項目：在德州的石油和天然氣計畫、在俄亥俄州的燃氣發電項目，以及在喬治亞州的關鍵礦產計畫。

根據去年7月日本與美國達成的貿易協議，東京承諾提供投資或貸款與貸款擔保，換取川普將對等關稅與汽車關稅從原本的25%與27.5%，調降至均為15%。

亞洲各國政府21日連忙因應美國當地時間20日的最高法院裁定及川普新宣布的10%全球關稅，研究新局面將如何影響貿易關係。

香港特別行政區一名官員形容川普關稅風波是場「鬧劇」。

港府財經事務及庫務局局長許正宇對媒體表示，這場動盪「基本上反而凸顯香港的重要性」，因為香港作為自由港，能提供政策穩定性。他形容香港是「一個非常強大且非常安全的避風港，供全球投資者與跨國企業在此投資與設點」。

韓國「東亞日報」報導，青瓦台國家安保室長魏聖洛與政策室長金容範今天將共同主持相關部會首長會議，重點擺在是否重新調整對美投資計畫。之前韓國為換取川普政府降低關稅，提出3500億美元規模的對美投資。

另據日本時事通信社稍早披露，日本與美國考慮把興建新世代核能反應爐，作為日本對美投資第二輪計畫的有力候選項目。

關稅 川普

延伸閱讀

緊盯川普關稅後續 政院：台美協定是否送立院審議將適時因應

美國最高法院裁定川普關稅無效 柯文哲：天塌下來我們不是最高的

關稅被判違法 醫師分析：川普對台真正目標是這件

美最高法院裁決川普課徵關稅違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

相關新聞

關稅被擋川普政府啟動備案！USTR展開新301調查 財長：籌碼更狠

美國最高法院20日裁定，總統川普不得援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國課徵對等關稅。川普隨即宣布，將對全球進...

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，白宮官員20日證實行程。中國駐美大使館拒絕評論，北京方面亦尚未證實此行。不...

川普改走《貿易法122條》加徵全球關稅 白宮說明豁免範圍

美國最高法院20日推翻總統川普原先大規模徵收關稅的措施後，川普隨即簽署向全球加徵10%關稅的行政命令。白宮則公布事實清單...

川普緊急關稅遭最高法院打回票 五大影響一次看

美國最高法院20日以6比3裁定，推翻總統川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施，多名保守派與自由派大法官站在多數一方。CN...

美最高院裁定關稅違法 川普對大法官人身攻擊

美國總統川普今天針對裁定全球性關稅無效的最高法院大法官發動非同尋常的人身攻擊，包括他自己任命的兩名大法官，川普聲稱他們「...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。