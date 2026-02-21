最高法院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

美國最高法院20日推翻總統川普的大規模關稅措施後，引發外界質疑，政府如何透過其他法律途徑推動新的關稅措施。分析人士認為，中國恐怕不會再照川普近幾周來宣稱的那樣，進行另一筆大規模的美國黃豆採購。

路透報導，川普4日在「真實社群」發文稱中國將再購買800萬公噸黃豆後，美國黃豆期貨價格累計上漲8.49%，但20日上午交易最活躍的黃豆價格小幅回落。

湖濱期貨公司（Lakefront Futures）資深避險顧問費斯勒（Darin Fessler）指出：「川普一直在對中國施加壓力，現在大家關心的是，這會不會反而讓中國更不願意實際接收這些黃豆？」他並表示：「美國黃豆仍然比巴西貴，如果沒有被迫，中國為什麼要買美國黃豆？」

即便美國黃豆價格近期走揚，許多分析師與交易員早已對中國是否會實際購買如此龐大數量抱持懷疑態度。中國去年曾一度數月迴避採購美國黃豆，但已履行去年10月達成的貿易休戰協議，累計購入1200萬公噸。

儘管外界預期巴西將迎來黃豆大豐收，中國可用更低價格向巴西採購，中國國有採購機構中儲糧仍舉行公開拍賣，為美國黃豆到港騰出庫容。分析人士指出，若少了關稅這根「大棒」，美國黃豆將更難與競爭對手巴西抗衡，因巴西目前正值收成旺季，價格明顯低於美國。

中國是全球最大的黃豆進口國。對於密切關注中國動向的市場參與者而言，美國最高法院20日的裁決，為原本就高度波動的市場增添更多不確定性。交易員表示，將密切關注關稅政策的任何新變化，以及中國是否會順從川普的意志進行黃豆採購，抑或持續轉向與中國未爆發貿易戰的巴西與阿根廷。

AgResource公司總裁巴塞（Dan Basse）表示：「關稅這把鐵鎚已經從總統手中被拿走了，但接下來他還會拿出什麼工具，來讓關稅繼續存在？這無疑讓整個議題更加撲朔迷離。」