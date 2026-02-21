關稅被擋川普政府啟動備案！USTR展開新301調查 財長：籌碼更狠

美國最高法院20日裁定，總統川普不得援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國課徵對等關稅。川普隨即宣布，將對全球進口商品暫時加徵10%關稅，為期150天，並指示美國貿易代表署（USTR）依據1974年《貿易法》第301條啟動新一波調查。美國貿易代表葛里爾表示，相關調查將涵蓋多數主要貿易夥伴，以及藥品定價等領域。

路透指出，川普政府數月來已向外國貿易夥伴與企業界示警，若IEEPA關稅遭推翻，將改以其他工具回應貿易關切。葛里爾強調：「儘管相關訴訟仍在進行，我們的夥伴在談判與協議上都展現善意回應與高度參與，我們有信心，所有由川普總統談判達成的貿易協議都將持續有效。」

他進一步指出，最高法院的裁定僅影響川普所稱的「對等關稅」與「芬太尼關稅」，依據其他法律課徵的大規模關稅仍維持有效。

葛里爾表示，新的調查範圍可能涵蓋產業過剩產能、強迫勞動、藥品定價，以及對美國科技公司與數位商品的歧視等議題；其他可能聚焦的領域，還包括數位服務稅、海洋污染，以及與海鮮、稻米等產品相關的貿易作法。USTR將加速推進相關調查，並持續推進目前已在進行中的第301條調查，包括涉及巴西與中國在內的案件；若查出不公平貿易作法，也可能導致加徵關稅。

財政部長貝森特在接受福斯新聞訪問時表示，最高法院裁定川普政府的全球關稅措施違法後，國家安全與財政收入「並未改變」，真正改變的是「最高法院拿走了總統的談判籌碼」。不過，他也指出，裁定在某些層面上反而可能強化川普的施壓空間，可在數日內透過特定授權重新恢復關稅。

貝森特表示：「某種程度上，最高法院反而讓總統可動用的施壓手段變得更為強硬，因為法院同意，他確實有權實施全面禁運。」但他也直言，裁定對美國人民而言「是失利」，因為最高法院剝奪川普透過IEEPA即時施壓的能力；相關訴訟恐將曠日廢時，可能拖上數月甚至數年，才能走到實際賠償階段。

他表示，政府仍可透過不同機制課徵關稅，也能動用川普擁有的權限實施全面禁運，「如果他想與這些國家談判，就有權說：『我可以對你們所有產品實施禁運。』只是我們無法從禁運中收到一塊錢。」

被問及關稅措施受挫是否影響既有協議時，貝森特認為不致構成威脅，並稱各方仍會履行協議。他並表示，關稅最終將回到原本水準，只是實施方式將較為迂迴、不再那麼直接。