川普關稅違法 學者：警惕川普採301調查、122條反覆使用

在美國最高法院公佈裁決，認定川普政府對等關稅違法後，川普隨即表示依據美國《1974年貿易法》第122條，在目前已經徵收的常規關稅基礎上，額外對全球商品加徵10%的關稅。學者認為後續仍充滿不確定性，要警惕川普政府就行業領域開啟更多調查，譬如「301調查」等，而且更要警惕對於122條的「反覆使用」。

川普在記者會上點明瞭其他徵收關稅的潛在途徑，包括《1962年貿易擴展法》第232條、《1974年貿易法》第201條、301條以及《1930年關稅法》第338條。

第一財經報導，英國杜倫大學法學院副院長、跨國法教授兼全球政策研究所聯合主任杜明分析，川普政府在關稅問題上「騎虎難下」，只能繼續亮牌。他指出，所謂可以立即使用的「122條」，允許美國政府在150天內對貿易夥伴徵收高達15%的關稅，且要警惕川普政府反覆使用，因據他查閱法條，目前並沒有明確針對「反覆使用」該法條的禁止條款。

杜明進一步稱，川普在美國最高法院判決IEEPA授權下關稅違法之後，要面對一個局面是：美國已經同不少國家和地區達成了貿易協議，如果不追加關稅，那麼那些達成貿易協議的國家和地區所面對的關稅可能要低於那些沒有簽訂協議的，如此，川普政府的整個關稅政策的結構就「破產」了。

至於外界熱議川普可能會利用301調查來作為替代途徑，報導引述專家和業內人士認為川普政府不會立即使用該調查，其原因在於該調查耗時較長，要經過美國國會，還要調查，至少需要一年時間。

復旦大學國際政治系教授沈逸則在觀察者網撰文認為，美國最高法院有效對沖美國面臨的憲政危機。從直接影響上來說，這個決定主要影響的是美國的憲政體制，而不僅是這屆政府的貿易政策。但最高法院判決僅認定關稅違法，至於後續是否退稅等具體執行細則，還需要法院或相關行政機構進一步裁定或者通過單獨訴訟程序逐項處理。

沈逸表示，如果美國政府重新回到301、232這些條款（《1974年貿易法》第301條、《1962年貿易擴展法》第232條）來徵稅，關稅的態勢還是會繼續處於複雜、微妙、不確定的狀態。實務層面，還是要以美國聯邦紀事、海關以及稅務體系的申報系統等顯示的最新執行細則為準。