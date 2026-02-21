訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，白宮官員20日證實行程。中國駐美大使館拒絕評論，北京方面亦尚未證實此行。不過，這場備受矚目的「川習會」，如今因為最高法院重挫川普關稅政策而蒙上陰影。

路透指出，川普上次訪問中國是在2017年，也是歷來美國總統最近一次訪中。他19日談及即將到來的中國行時表示，這趟訪問「將會很瘋狂」，並稱「必須辦一場中國歷史上前所未見的最大場面」。此次訪中停留時間較長，與中國國家主席習近平的會談，原本預期將圍繞延長美中貿易休兵展開。

然而，最高法院的裁決為原本緊張、近期才略為趨穩的美中關係增添新的不確定性。此前，川普調降部分對中關稅，換取北京方面採取措施，包括打擊非法芬太尼貿易，以及暫停對關鍵礦物實施出口限制。

川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國出口至美國商品課徵20%關稅，相關措施與芬太尼流通及貿易失衡等「國家緊急狀態」掛鉤，最高法院裁定他此舉逾權。其他對中國商品徵收的關稅，包括依據第301條與第232條等法定貿易授權實施的關稅，仍然維持。判決出爐後，川普已在記者會上表示，將對全球加徵為期150天的新一輪10%關稅。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）指出，由於北京威脅切斷稀土供應的效果顯著，川普在貿易戰中其實早已「處於防守狀態」，這次關稅挫敗很可能「在中國眼中坐實了他的弱勢」。他並表示，中國官員「樂見雙邊關係朝向美國相對弱化的方向發展，也希望避免局勢再度升高」。

川普自2025年1月展開第二任期後發動全球貿易戰，使包括盟友在內的其他貿易夥伴感到疏離。批評者認為，對各國一視同仁課徵高關稅，反而在某種程度上替北京築起緩衝，降低企業將供應鏈移出中國的誘因。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員喬曾帕（Martin Chorzempa）指出，若其他國家、特別是東南亞國家的實際關稅稅率降幅大於中國，最高法院20日的裁決可能間接加大對北京的壓力。

他說：「與許多其他國家不同，對中國的大部分關稅有一套已建立、且在法律上更為耐久的機制，因此中國受到判決的影響反而小於其他國家。」