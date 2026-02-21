川普將訪中遇關稅裁定添變數 美貿易政策成焦點

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國白宮今天證實總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，時機正值最高法院推翻川普的全球性關稅措施。川普預計與中國國家主席習近平會談備受關注，美國貿易政策成為焦點。

路透社報導，外界原本預期川普與習近平的會談將聚焦於延長貿易休兵，繼續避免兩國進一步調高關稅。然而最高法院裁定的結果為近期緩和的美中緊繃關係帶來新變數。

川普先前對中國關稅有所調整，以換取北京方面採取措施，包括打擊非法芬太尼（fentanyl）交易，以及暫停對關鍵礦物出口管制。

川普政府依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對中國輸美商品徵收20%關稅，但最高法院裁定川普逾越權限。這些關稅與芬太尼販運和貿易失衡有關的國家緊急狀態掛鉤。

其他針對中國商品的關稅，包括根據301條款和232條款等法定貿易授權實施的措施仍然有效。

目前尚不清楚川普將恢復多少關稅，但他在記者會上表示將徵收新的10%全球性關稅，為期150天。

川普政府曾說，全球性關稅措施有其必要，因為貿易失衡削弱美國製造業，構成國家緊急狀態。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，鑒於北京威脅切斷稀土供應有效，川普在貿易戰中早已「處於防守狀態」，這次在關稅裁定上遇挫很可能「讓他在他們眼中顯得更弱」。

甘思德說：「他們（中國官員）喜歡當前雙邊關係的發展方向，也就是美國影響力減弱，他們希望避免事態再升級。」

此行將是川普和習近平自去年10月在南韓會談同意貿易休兵以來首度面對面會談。

去年10月的會議大致避開了台灣敏感議題，不過習近平本月與川普通話時曾提到美國對台軍售議題。習近平還表示考慮加碼採購美國黃豆。中國是最大黃豆消費國。

儘管川普曾辯稱對加拿大、格陵蘭及委內瑞拉等強硬政策措施是遏制中國的必要之舉，但過去幾個月來，他在關稅、先進晶片及無人機等領域對北京的政策有所緩和。

批評人士認為，全面對各國徵收高額關稅，實際上反而讓北京減輕壓力，降低供應鏈撤離中國的誘因。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）資深研究員馬永哲（MartinChorzempa）表示，若最高院的裁定導致其他國家的有效關稅比中國降得更多，尤其是東南亞國家，這反而可能間接增加對北京的壓力。

馬永哲說，與其他許多國家不同的是，針對中國的多數關稅措施擁有完善且法律上更穩定的實施機制，使得中國受到這項裁定的影響程度低於其他國家。

