美關稅政策再起風波 魯拉：巴西不接受外來壓力

美國最高法院裁定川普先前祭出的全球性關稅違憲，川普隨即宣布新一輪10%全球性關稅，引發國際關注。巴西總統魯拉強調，不會在資源與外交上接受外來壓力，並將與川普直接會晤，討論礦產資源與貿易合作。

BBC巴西新聞網報導，川普（Donald Trump）去年以「緊急狀態」為由，對包括巴西在內的多國商品加徵高達50%的關稅，造成巴西出口商高度不安。美國最高法院以6比3的票數推翻此舉，認定總統權力遭濫用。川普隨即宣布依據另一項法律，重新祭出全球10%關稅，令外界憂心美國貿易政策持續動盪。

在此背景下，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）近日表態，將與川普直接會晤，討論礦產資源、打擊跨國犯罪及貿易合作。他強調，巴西擁有全球第2大稀土儲量，未來的開採與出口必須在國內完成加工，並由巴西自主決定銷售對象，「不接受任何外部強加的條件」。

巴西近年在亞馬遜地區發現大型鋁土礦床，中國與西方企業均積極投資，凸顯巴西在能源轉型與戰略資源競爭中的地位。魯拉政府認為，這些資源應成為推動本國工業升級與科技合作的契機，而非單純出口原料。

巴西新聞網站CBN分析指出，新關稅可能削弱巴西鋼鐵、鋁及農產品出口競爭力，對就業與外匯收入造成衝擊。魯拉則試圖以巴西稀土與鋁土礦資源作為談判籌碼，推動國內加工產業升級，提升在新能源與高科技產業鏈中的地位。

外交界人士認為，巴西在美國政策不確定性下，將面臨在中美之間保持平衡的挑戰。魯拉的強硬立場反映巴西力求維護資源主權與經濟利益，並在國際局勢動盪中尋求更大自主性。

分析指出，若美國新一輪關稅持續，巴西出口商可能被迫尋找其他市場，增加與亞洲及非洲的合作，以分散風險。同時，魯拉政府推動資源加工與產業升級，或將成為巴西在全球供應鏈中提升地位的契機，但短期內仍需面對出口受阻與外交壓力的挑戰。