川普關稅遭推翻 韓外交部：將召開會議研擬應對

中央社／ 首爾21日專電

美國最高法院裁定川普實施的關稅無效，韓國外交部今天回應，下午政府將召開相關會議，朝最符合國家利益的方向研擬應對計畫；有韓媒報導指出，會議重點會是在對美投資方案。

美國最高法院今天裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。

韓國外交部對此回應中央社記者表示，「政府將綜合檢視美國聯邦最高法院判決內容及美國政府立場等因素，朝最符合國家利益的方向，研擬今後的應對計畫。」外交部也提到，今天下午將召開相關部會長官會議，外交部長趙顯也將出席，討論今後的應對方向。

根據東亞日報報導，今天下午將由青瓦台國家安保室長魏聖洛與政策室長金容範共同主持相關部會長官會議。報導分析，今天會議的重點應該會在否重新調整對美投資計畫，之前韓國政府為降低關稅，提出3500億美元規模的對美投資方案。

報導指出，美國總統川普將繞過最高法院判決，透過美國1974年「貿易法」122條款加徵10%關稅，使得既有投資計畫的正當性與實際利益必須重新檢視。

