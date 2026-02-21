美裁定川普關稅違法 德媒：業界未見樂觀情緒

美國最高法院裁定川普關稅措施違法，德國業界反應冷淡。德媒分析指出，判決未觸及汽車、鋼鐵與製藥等核心製造業關稅，加上美方可能改採其他法律工具延續措施，企業面臨的不確定性反而升高，德國經濟很難因此歡呼。

美國最高法院今天裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，德國各產業協會第一時間發佈新聞稿，未見樂觀情緒。

德媒明鏡週刊（Der Spiegel）以「為何德國經濟未因川普關稅挫敗而歡呼」為題分析指出，美國最高法院此次裁決，主要否定川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的合法性，但許多對德國產業影響最深的關稅，實際上建立在其他法律基礎上，並未受到影響。

以汽車與汽車零組件為例，其課徵的關稅依據「貿易擴張法」（Trade Expansion Act），以國家安全為理由徵收。由於此類措施具有國會授權，司法機關通常給予行政部門較大裁量空間，使相關關稅短期內難以鬆動。對高度依賴出口的德國汽車製造業而言，減壓效果有限。

類似情況也出現在鋼鐵與製藥產業，美國以國安或產業政策為由，對進口產品維持高關稅水準，顯示即便部分關稅被判違法，整體保護主義架構仍然存在。

華府已釋出訊號，可能依據1974年貿易法重新設計關稅措施，該法允許政府在一定期限內對進口商品課稅，雖需後續國會同意，但仍為政策延續提供空間，這意味著關稅政策可能「換個法源再上路」，使企業難以預測未來貿易環境。

另一方面，歐盟與美國去年達成的貿易安排，也因判決出現新變數。當時雙方將部分關稅水準協調至15%，歐盟並承諾降低對美產品關稅。然而，在美方法律基礎動搖後，該協議是否仍具約束力有待觀察。

明鏡週刊指出，企業在投資與供應鏈布局上，需要可預測的環境，除了關稅本身，政策反覆帶來的長期不確定性對德國工業造成更大衝擊。

當前美國貿易政策仍充滿變數，川普即在美國最高法院裁定結果出爐後，宣布將簽署命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%全球性關稅。