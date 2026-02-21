快訊

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

苗栗孕婦深夜上廁所意外產子「寶寶掉馬桶內」消防馳援母子均安

MLB／鄭宗哲轉戰紅襪初亮相！熱身賽先發游擊2支0

川普對等關稅違法1300億美元會不會退？日企緊盯退稅變數

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國政府若退稅，對進口依賴度高的日企將是一大利多。圖為去年美國對日關稅降至15%以後，讀賣新聞於街頭發送號外。美聯社
美國政府若退稅，對進口依賴度高的日企將是一大利多。圖為去年美國對日關稅降至15%以後，讀賣新聞於街頭發送號外。美聯社

最高法院裁定美國總統川普的對等關稅違法，日本經濟新聞指出，企業已向美國政府繳納1300億美元的對等關稅，焦點在於違憲後是否全數退還，但判決未明確提及。不少企業已向美國國際貿易法院（CIT）提起訴訟，若實現退稅，對進口依賴度高的日企將是一大利多。

美國原先對日本課徵25%的對等關稅，之後因日本承諾總額5,500億美元對美投融資，調降至15%。最高法院認為川普關稅違憲，但此次判決不涵蓋鋼鋁與汽車等產業別關稅。

日經報導，森・濱田松本法律事務所律師梅津英明指出，退還時間與規模目前不明朗。牛津經濟研究院首席經濟學家皮爾斯則認為，接下來恐怕會有長期訴訟。

不少企業已向美國國際貿易法院提起訴訟，日本企業方面，截至2月初，川崎重工、豐田通商、橫濱橡膠等至少10家公司已提告。橫濱橡膠指出，即使判決違憲，也不保證退稅，需透過司法程序爭取。梅津表示，提告無法確保退款，但若政府決定退還，訴訟將有助於順利領回。

為因應可能的退稅，不少日企考慮向CIT提告，但變數仍多。專家建議企業先完整盤點過去繳納的關稅資料。未來若涉及向交易對象或客戶返還成本，程序可能更加複雜。

日經報導，瑞穗銀行估算，美國企業整體海外採購比率為9%，在美的日企高達50%，對關稅更敏感。退稅可望提振機械產業等大量進口業者的業績。

川普在判決後隨即宣布將簽署行政命令，加徵新的10%「全球關稅」。佛羅里達大學副教授艾文斯指出，此舉未必違反判決，但可能立即遭到法律挑戰。皮爾斯則認為，貿易政策不確定性恐再起。

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院裁定舊關稅無效！川普即刻簽署行政命令改徵全球 10% 關稅

川普不滿對等關稅無效「宣布加課全球10%」 蔡正元：病急亂投醫

川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

相關新聞

川普簽公告對全球徵收10%關稅 下周生效為期150天

美國最高法院今天裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨後簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口...

美最高院裁定關稅違法 川普對大法官人身攻擊

美國總統川普今天針對裁定全球性關稅無效的最高法院大法官發動非同尋常的人身攻擊，包括他自己任命的兩名大法官，川普聲稱他們「...

最高法院擋關稅…川普：多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

美國最高法院20日推翻總統川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會表示，他仍有「其他替代方案」可...

川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

美國最高法院20日推翻總統川普原先大規模徵收關稅的措施，川普隨即宣布已簽署向全球加徵10%關稅的行政命令。作家「漂浪島嶼...

美最高院拍板川普關稅違法 1750億美元退稅之爭開打

美國最高法院今天拍板，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。美國媒體CNBC估計，判決可能牽涉高達1750億美...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。