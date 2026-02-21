川普簽公告對全球徵收10%關稅 下周生效為期150天

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電
美國最高法院今天裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨後簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。美聯社
美國最高法院今天裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨後簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。

美國最高法院裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。

川普下午在白宮舉行記者會表示，最高法院的判決「令人深感失望」，但政府將使用其他替代方案，「來取代那些被法院錯誤否決的關稅」。他還預告，將根據貿易法第122條款，簽署一項命令，在現有常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球關稅。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。

川普晚間於社群媒體發文表示，他已簽署公告，「對所有國家徵收10%的全球關稅」。

根據白宮發出公告事實清單，美國將對輸美商品徵收10%暫時性的進口關稅（import duty），自美東時間24日凌晨起生效，為期150天。

不過，公告指出，由於美國經濟需求，這項新徵收的費用將不適用某些特定產品，包括特定關鍵礦產；用於貨幣與金、銀條的金屬；能源及能源產品；特定農產品，包括牛肉、番茄與柳橙；藥品及藥物成分；特定電子產品；客車、特定輕型卡車、特定中型與重型車輛、巴士，以及相關特定零件；特定航太產品等。

不適用這項費用的還包括目前或未來將課徵232條款關稅的所有商品及其零件。

此外，川普在記者會上表示，美國也正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為的侵害。而所有根據232條款徵收的關稅及現有301條款關稅將維持不變。

依據美國貿易擴張法第232條款，若認定進口產品對美國國家安全造成威脅，總統具有對進口該產品採取調整措施的裁量權，可能採取的措施包括提高關稅等。而貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。

