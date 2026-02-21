最高法院封殺川普關稅 中國續購美國黃豆意願恐降

快訊

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

美國最高法院裁定總統川普實施的大規模關稅無效，美方恐失貿易談判施壓工具。市場猜測中國持續向美國採購大批黃豆的可能性降低，甚至可能轉向售價更便宜的巴西等國購買。

路透社報導，交易最熱烈的黃豆期貨合約在今天早盤小幅下跌，自川普4日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示中國將額外購買800萬公噸黃豆以來，這項合約已上漲8.49%。

湖畔期貨公司（Lakefront Futures）資深避險顧問費斯勒（Darin Fessler）說：「川普一直試圖對中國施以高壓，現在我們要問的是，這是否會讓中國更不願意收下黃豆？美國黃豆仍比巴西的貴許多，中國在未受迫情況下，為何要買美國黃豆？」

美國黃豆價格揚升，許多分析師與交易員對中國此刻是否會購買如此龐大數量的美國黃豆表示懷疑。

中國已購買1200萬公噸美國黃豆，履行去年10月在貿易休戰協議中所承諾的採購數量。去年，中國曾有數個月避免購買美國黃豆。

儘管預期巴西黃豆將豐收且價格更低廉，中國國有儲備糧管理集團「中儲糧」仍舉行公開拍賣，目的在騰出倉儲空間以存放美國黃豆。

在缺乏關稅作為施壓手段情況下，美國黃豆將難與競爭對手巴西抗衡。巴西黃豆即將豐收，價格遠低於美國。

美國最高法院今天裁定，總統川普無權在未經國會批准情況下，單方面實施廣泛的全球性關稅。這項裁決引發外界對美國政府是否、以及將如何透過其他法律策略推動新關稅的疑慮。

交易員表示，將密切留意關稅政策任何新變化，以及中國是否會屈服於川普壓力而購買黃豆，或轉向巴西與阿根廷等未與中國陷入貿易戰爭的供應國。

儘管美國政府的補貼接近歷史最高點，農民正面臨連續第4年的微利甚至虧損困境，今年農業收入也預期下滑。美國農業部宣布將提供110億美元過渡性補助，部分原因是外銷市場受阻所帶來的衝擊。

農業資源公司（AgResource Company）總裁貝斯（Dan Basse）說：「關稅這把大錘已從總統手中被拿走，但未來他會拿出什麼工具來維持？這無疑為整個議題蒙上一層更濃厚的不確定性。」

