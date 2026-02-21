美裁定川普關稅違法 德汽車、鋼鐵業：壓力未解

美國最高法院裁定川普關稅措施違法，引發全球關注。德國各界指出，判決結果凸顯美國權力制衡機制仍在運作，但未觸及德國汽車、鋼鐵等主要產業的關稅，未解除德美貿易壓力與不確定性。

美國最高法院今天裁定，總統川普（DonaldTrump）不得援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對進口商品加徵關稅，引發向來視美國為重要貿易夥伴的德國各界關注。

德國商業銀行（Commerzbank）首席經濟學家克雷默（Jörg Krämer）接受路透社（Reuters）訪問時表示，此一裁決對川普關稅政策構成重大打擊，估計約70%的相關關稅失去法律依據。

克雷默指出，美國政府仍可能透過其他法律維持關稅措施，但相關機制通常設有期限、事前評估或稅率上限等限制，因此川普「已不再像過去那樣有完全的操作空間」。

德國衣佛研究所（Ifo Institute）所長菲斯特（Clemens Fuest）認為裁決帶來正面訊號。他告訴商報（Handelsblatt），裁決凸顯美國最高法院獨立性，權力制衡機制仍然有效；然而他同時提醒，判決未涵蓋所有關稅，美國政府可能轉向更多產品別關稅措施，使國際貿易不確定性上升。

德國各產業協會也第一時間發布新聞稿，說明美國最高法院裁決帶來的影響。

德國汽車工業協會（VDA）表示，川普對汽車與汽車零組件加徵關稅的法源依據為「貿易擴張法」（Trade Expansion Act），無涉「國際緊急經濟權力法」。目前美國對小客車及零組件課徵15%關稅，對歐洲商用車則高達50%，德國車廠負擔仍未減輕。

德國鋼鐵業協會則表示，此一裁決雖釋出重要訊號，但不足以讓業界鬆一口氣，判決未涉及以國家安全為由課徵的鋼鐵關稅，目前50%的關稅仍持續生效。

德國化工業協會（VCI）總幹事恩特魯普（Wolfgang Große Entrup）也表示，企業並未因此迎來穩定，而是進入新一輪不確定性，並指出關稅衝突並未結束，仍可能以其他形式持續。

面對美國關稅的不穩定，德國工商總會（DIHK）呼籲歐盟應冷靜應對，持續要求美國取消違反世界貿易組織（WTO）規範的關稅，同時加速供應鏈多元化布局。

德國物流巨頭DHL則第一時間說明，將協助客戶處理可能的關稅退還申請，透過報關系統追蹤流程，確保在符合法律條件下能儘速取得退款，但僅適用於此次裁決涵蓋的關稅範圍。