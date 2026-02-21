川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

美國最高法院20日推翻總統川普原先大規模徵收關稅的措施，川普隨即宣布已簽署向全球加徵10%關稅的行政命令。作家「漂浪島嶼」在臉書發文，川普關稅無效，「矽盾可以歸還了嗎？」

漂浪島嶼表示，川普祭出關稅談判，折騰了世界一大圈，到頭來被美國最高法院裁定無效，過去所有各國談判，還算有效嗎？台灣還在自傲談判成功，現在協定是否還算數？還是要再一次重談？

他說，更麻煩是，談判開始就晶片赴美，「護國神山變護美移山，矽盾變矽遁，現在是否還繼續奉獻？」

「還有天價軍購」，漂浪島嶼表示，台灣捧著錢買武器，卻爆出川普要和中國談，連怪罪在野延宕的理由，都被川普掀翻底牌，這下關稅無效，軍購又該如何變化？

漂浪島嶼表示，不過別擔心，川普自有法理，此路不通換路走，美國制霸世界不是靠法律，而是靠power，終究一切川普說了算。所以最高法院裁定無效，只是說明一件事實，大法官不是川普的朋友。