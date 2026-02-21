美最高院裁定關稅違法 川普對大法官人身攻擊

美國總統川普今天針對裁定全球性關稅無效的最高法院大法官發動非同尋常的人身攻擊，包括他自己任命的兩名大法官，川普聲稱他們「受到外國利益左右」。

法新社報導，川普在白宮記者會上告訴媒體：「我為最高法院某些成員感到羞愧，絕對羞愧，他們沒有勇氣為我們國家做對的事。」

他說：「他們非常不愛國，對我們的憲法不忠誠。」他一度稱他們是「蠢人和走狗」。

自共和黨籍總統川普去年1月上任以來，最高法院大多數裁定結果對他有利；而今保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）和戈蘇奇（Neil Gorsuch）加入3名自由派大法官行列形成6比3多數，裁定川普大規模全球性關稅措施違法。

這是川普在保守派大法官占多數的最高法院首度遭遇重大挫敗。

川普被問到是否後悔提名巴瑞特和戈蘇奇出任大法官時說：「我不想說是否後悔。我認為他們的決定很糟糕。要聽實話的話，我認為這讓他們兩個的家人蒙羞。」

川普大力稱讚3位支持他課徵關稅權力的保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）、阿利托（SamuelAlito）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。卡瓦諾是川普任命。

川普感謝這3人「展現力量與智慧，以及對我國的熱愛」。

他特別點名卡瓦諾，稱他是「天才」，並說「非常以他為榮」。卡瓦諾針對這項關稅裁定撰寫一份63頁的不同意見書。

川普還聲稱這項裁定背後有外國勢力影響。他說：「我的看法是院方受到外國利益左右。我認為外國利益的代表人物擁有不正當的影響力。」

他說：「他們對最高法院有很大的影響力，至於是源於恐懼、尊重還是友誼，我不知道。」

記者提問是否有外國勢力影響最高法院的證據，川普回答說：「你們很快就會知道。」

川普也被問到下週在國會發表國情咨文（State of theUnion）演說時，是否會邀請投票反對他課稅的6位大法官出席，他說他們「勉強算是受邀」，還說「我根本不在乎他們來不來」。

美國副總統范斯（JD Vance）今天也譴責最高法院的裁定，稱「目無法紀」。

范斯在社群平台X上表示：「最高法院今天裁定，儘管國會賦予總統『監管進口』的權力，但其實並不是那個意思。」

他還說：「這是法院目無法紀，就這麼簡單。而唯一的結果只會讓總統更難保護美國產業。」

然而，伊利諾大學芝加哥分校（University of IllinoisChicago）憲法學教授史溫（Steven Schwinn）表示，川普對個別大法官的「無端人身攻擊」，顯示他「根本誤解權力分立」。

史溫告訴法新社：「他似乎認為，只要對法律的解讀與他本人不同，即便這種歧見是出於誠信與正當理由，本質上就是不合法。」

「與此同時，他本人對法律缺乏任何嚴肅的詮釋，只是認為法律應該是他想要的樣子。這不是民主的運作方式。」