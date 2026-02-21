關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普在20日白宮舉行記者會。路透
美國總統川普在20日白宮舉行記者會。路透

美國最高法院20日推翻總統川普原先大規模徵收關稅的措施後，川普隨即在結束記者會後於「真實社群」發文，宣布已簽署向全球加徵10%關稅的行政命令白宮官員進一步指出，先前已與美國達成貿易協議的國家，未來也將改適用新的關稅稅率

川普寫道：「我非常榮幸剛在白宮橢圓形辦公室簽署對所有國家一律課徵10%關稅的命令，相關措施將幾乎立即生效。」

紐約時報報導，川普於當晚簽署的行政命令，正式終止最高法院宣告無效的緊急關稅措施。白宮另發布事實清單說明，新措施將於24日凌晨零時01分生效，且不適用於一大範圍的商品，包括部分食品與關鍵礦產，以及已適用其他關稅、且未受法院裁定影響的品項。

此外，有部分進口品似乎被排除在新一輪10%關稅之外，例如牛肉與番茄，正是川普先前為緩解消費者價格壓力，在早期關稅中曾刻意排除的項目。

BBC指出，一名白宮官員傍晚表示，英國、印度與歐盟等先前與美國達成貿易協議的國家，現在將改為適用第122條項下的全球10%關稅，而非原先協商好的稅率，川普政府也預期這些國家仍將遵守在貿易協議中承諾給予的讓步。

