最高法院推翻川普關稅 分析：蘋果公司衝擊可望減緩

中央社／ 舊金山20日專電

川普全球關稅美國最高法院推翻。財經媒體分析指出，就科技產品而言，川普政府原先已將多項產品列入豁免，許多企業也已將生產線自中國外移，裁決可望進一步讓蘋果等公司衝擊減緩；但仍須關注後續發展。

美國最高法院推翻總統川普（Donald Trump）的全球關稅措施後，科技大廠蘋果公司（Apple）再度受到關注；蘋果股價今天收盤上漲1.54%。

財經媒體「巴隆周刊」（Barron's）分析指出，這項裁決影響的是美國政府去年4月對貿易夥伴實施的全球關稅，及對中國、加拿大、墨西哥徵收的與芬太尼相關關稅；至於產業別關稅，以及依據「1974年貿易法」第301條款祭出的關稅，則不受影響。

在川普政府去年宣布實施關稅措施後不久，便公布對等關稅豁免產品，涵蓋智慧型手機、伺服器與個人電腦（PC）；因此就科技公司而言，主要影響仍來自於美國對中國進口產品徵收的20%關稅，而許多公司已透過將生產線轉往其他國家來降低衝擊。

蘋果近年就持續加強印度的iPhone手機製造產能，並將該產能用於供應美國市場。

CNBC進一步分析，自川普推動貿易政策以來，蘋果已支付逾30億美元（約新台幣946億元）的關稅。這項裁決意味著，蘋果未來可能可以用較低稅率，從中國採購更多銷往美國市場的產品，供應鏈有望變得更為簡化。蘋果則拒絕對此發表評論。

CNBC指出，蘋果的關稅支出目前每一季約累積10億美元，這個數字預料將開始縮減。外界持續關注，蘋果是否會採取行動討回已付關稅，或選擇自行吸收。

蘋果外，同樣受到這項消息激勵而股價上漲的公司，還包括輝達（Nvidia）、台積電、戴爾（Dell）等企業。英特爾（Intel）在美國本土生產晶片，股價則下跌。

不過，「巴隆周刊」也指出，儘管裁決可能讓美國進口商暫時鬆一口氣，分析師仍警告，這樣的緩解也可能只是短暫的，隨著川普政府轉向B計畫、以行政命令加徵10%全球關稅，新一波市場波動可能隨之而來。

關稅 川普 美國最高法院 稅率 蘋果 供應鏈 台積電

