最高院裁定關稅違憲 貝森特：削弱川普談判籌碼

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國最高法院決定推翻依循國家緊急狀態法源所徵收的關稅，此舉已削弱總統川普的談判籌碼

貝森特在福斯新聞（Fox News）的「威爾凱恩秀」（The Will Cain Show）節目中指出：「最高法院奪走了總統的部分籌碼，但從某種意義上來說，他們反而讓總統擁有的籌碼變得更嚴苛，因為法院同意他確實有權實施全面禁運。」

他說：「我們將會讓各國回到相同的關稅水準，只是方式會比較不直接，且稍微更複雜一些。」

路透社報導，川普今天對法院的裁決做出回應，表示他將援引其他法律來徵收關稅，並宣布將簽署命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始課徵。

貝森特表示，他相信每個國家都會信守過去一年與川普政府達成的貿易協議。

貝森特補充說：「他（川普）有權實施全面禁運，他可以直接切斷與某些國家的往來…或者他可以切斷整個產品線。我們一毛錢都收不到。所以，我會呼籲所有國家信守他們的協議，並向前邁進。」

