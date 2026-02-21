美前副貿易代表：多國不願激怒白宮 將遵守關稅協議

美最高法院今天裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

美國最高法院認為，美國總統川普第二任期內最重要的關稅政策未經國會批准，已超越總統權限。川普後續仍透過行政命令加徵10%全球關稅。

對於已簽訂的關稅政策未來走向，柯特勒（WendyCutler）下午於國際貿易會員協會（International TradeMembership Association）線上座談會中表示，她判斷美國與合作夥伴將持續維持這些協議的效力。

柯特勒現任紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）資深副所長。她指出，由於美國的貿易夥伴早已預料到此判決會公布，她毫不懷疑美方在談判時已有備案，也就是關稅措施將繼續有效。如果現在有國家退出協議或對協議提出重大質疑，將激怒白宮。

「正如我們所見，川普會找到方式讓違約國付出代價，而且絕不會是好方式。」柯特勒說。印尼、台灣等國上週已與美國達成協議；尚未達成的主要國家如越南、菲律賓與泰國，也已宣布框架性協議。

談及未來發展，柯特勒表示，目前多數國家回應時，基本上會根據川普的備案決定下一步，未來可觀察美國貿易夥伴是否會協調行動，並採取集體應對措施。

與會的前出口管制官員巴迪亞（ChristopherPadilla）也認同協議將持續生效的觀點。他指出，多數已達成協議的國家希望維持現狀，因為許多協議不僅涵蓋對等的關稅稅率，更包含汽車、藥品、半導體等特定產業的關稅豁免或上限。

巴迪亞說，美國貿易夥伴也明白如果重啟談判，這些關稅上限可能被取消，因為總統可依據1962年「貿易擴張法」第232條（Section 232）大幅提高關稅，這在法律上是站得住腳的。

所謂232調查，由美國商務部工業暨安全局（BIS）執行，主要評估特定進口品是否影響美國國家安全。若構成威脅，總統有權對相關產品採取調整措施，包括提高關稅、設配額或其他非貿易手段。

巴迪亞另提到，最高法院這項判決等於在期中選舉年為川普提供「黃金政治機會」，可重設關稅政策，聚焦真正重要的國家，並以低調方式取消不必要的關稅。未來將觀察川普是否善用此機會，或繼續加碼關稅。

最高法院作出裁決當日，白宮官員證實川普將於3月31日至4月2日訪問中國。對於裁決是否影響川普與中國國家主席習近平會談籌碼，柯特勒認為，這不致於讓川普處於劣勢。

她指出，即使到了4月，川普仍擁有相當權力，可以繼續對其他國家施壓，且帶有反中條款的協議依然有效。因此，她不認為最高法院裁決會削弱川普與習近平會面時的談判地位。