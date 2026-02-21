川普關稅遭推翻 美全國零售聯盟：為業者帶來確定性

美國最高法院推翻川普全球關稅。美國「全國零售聯盟」發布聲明指出，這項裁定為美國企業和製造商帶來了確定性，並呼籲下級法院確保關稅退款能順利進行。先前，零售巨頭好市多等多家業者已提出訴訟。

美國「全國零售聯盟」（National Retail Federation）針對最高法院裁決表示歡迎，其政府事務資深副總佛蘭契（David French）發出聲明，認為裁決為美國企業與製造商帶來了「迫切需要的確定性」，讓全球供應鏈得以在沒有模糊空間的情況下運作。

他指出，清楚一致的貿易政策對經濟成長至關重要，能為美國家庭創造就業和機會。

美國最高法院今天以6比3的票數推翻總統川普（Donald Trump）的全球關稅措施。

先前，零售巨頭好市多（Costco）等業者已對美國政府提起訴訟；最高法院裁決並未就企業是否能拿回已繳納、總額高達數十億美元的關稅款項做出說明。持反對意見的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在口頭辯論時表示，這個過程很可能會一團糟。

佛蘭契代表「全國零售聯盟」呼籲下級法院確保關稅退款能順利進行，還給美國進口商，強調「退款將成為一股經濟動能，並讓企業能重新投資於營運、員工與客戶」。

美聯社報導，聯邦數據顯示，截至去年12月，財政部已經從加徵的進口關稅中，收取超過1330億美元（約新台幣4.2兆），未來10年的影響估計將高達約3兆美元。

報導並指出，代表小型企業出庭辯護的律師卡提亞（Neal Katyal）表示，這項裁決對挑戰川普全球關稅的人士而言是「完全徹底的勝利」。他說：「這是對我們最核心憲政價值的再次確認，也就是掌控對美國人民課稅權力的是國會，而不是一個人。」