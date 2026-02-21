美最高法院關稅裁決出爐 川普：多數貿易協議仍有效

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

美國最高法院今天裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。對於美國和其他國家在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，有些雖然會失效，但將被其他關稅取代。

美國最高法院今天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有各國徵收「對等」關稅。

川普下午在白宮舉行記者會表示，最高法院的判決「令人深感失望」，政府將動用其他替代方案，他將簽署一項命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始課徵。

另外，對於媒體問及川普政府和其他國家在IEEPA相關關稅下所談判達成的貿易協議是否仍有效，川普回應說，其中許多仍有效，有些儘管會失效，但仍將被其他關稅取代。他未提供進一步說明。

川普去年重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。面對川普祭出的對等關稅及特定產業關稅，許多國家紛紛和美進行談判，盼降低關稅衝擊；目前美國已和歐盟、日本、韓國及台灣等貿易夥伴達成貿易協定。

歷經10個月談判，台美於2月12日簽署對等貿易協定，確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠。台灣輸美工業產品有逾7成屬於232條款產品項目，包括半導體及其衍生品、汽車零組件及木材家具、航空零組件的鋼鐵鋁成分等。

台美雙方也於1月簽署投資MOU，內容包括以「台灣模式」對美投資進行供應鏈合作，以及美方提供台灣232條款優惠待遇與雙向投資規劃。

川普今天在記者會上為其關稅政策辯護時再度提及台灣並稱，台灣「偷走」美國晶片產業，許多在台灣的公司現在都在美國亞利桑那州、德州和許多其他地方設廠，「因為他們不想付關稅」。

他先前表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。

