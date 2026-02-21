川普：最高法院關稅裁決令人失望 將徵10%全球關稅

中央社／ 華盛頓20日專電

美國最高法院今天裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。川普隨後表示，這項決定令人失望，政府將動用其他替代方案，他將簽署命令，在目前徵收的常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球性關稅，預計3天後開始課徵。

美國最高法院今天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA 向幾乎所有各國徵收「對等」關稅。

川普下午在白宮舉行記者會表示，最高法院的判決「令人深感失望」，但政府將使用其他替代方案，「來取代那些被法院錯誤否決的關稅」。這些替代方案可能會帶來更多錢，「我們會賺進更多錢，因此變得更加強大」。

川普說，他今天將根據122條款，簽署一項命令，在現有常規關稅基礎上，額外徵收10%的全球關稅；預計3天後開始實施。

他指出，美國也正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為的侵害。另外，所有根據232條款徵收的關稅及現有301條款關稅將維持不變。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。

依據美國貿易擴張法第232條款，若認定進口產品對美國國家安全造成威脅，總統具有對進口該產品採取調整措施的裁量權，可能採取的措施包括提高關稅等。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，目前仍不清楚企業是否能獲得退還去年已支付的關稅。

這次最高法院的判決範圍並不包含川普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材及汽車等。

關稅 川普

