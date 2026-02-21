川普：將對全球加徵10%關稅
在最高法院裁決美國總統川普指標性的對等關稅違法後，川普20日表示，他將簽署行政命令，加徵新的10%「全球關稅」。
CNBC報導，川普在白宮記者會上怒批最高法院的裁決，他說，10%的新關稅將疊加在現有關稅的基礎，而這些既有關稅在該裁決過後，仍維持不變。
川普將於20日稍晚簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條啟動新的關稅措施。根據該條款所祭出的關稅最長僅能實施150天，若要延長，須取得國會批准。
在記者會上被問及這項時限時，川普回應說：「我們幾乎有權做任何我們想做的事。」
