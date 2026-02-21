川普：將對全球加徵10%關稅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。法新社
美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。法新社

在最高法院裁決美國總統川普指標性的對等關稅違法後，川普20日表示，他將簽署行政命令，加徵新的10%「全球關稅」。

CNBC報導，川普在白宮記者會上怒批最高法院的裁決，他說，10%的新關稅將疊加在現有關稅的基礎，而這些既有關稅在該裁決過後，仍維持不變。

川普將於20日稍晚簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條啟動新的關稅措施。根據該條款所祭出的關稅最長僅能實施150天，若要延長，須取得國會批准。

在記者會上被問及這項時限時，川普回應說：「我們幾乎有權做任何我們想做的事。」

關稅 川普

相關新聞

對等關稅違法 美最高院打臉川普…但他其實還有招

美國聯邦最高法院廿日十時（台灣時間廿日晚間十一時）就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美商品貿易逆差新高…川普關稅未減少進口依賴 也沒振興製造業

美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

印尼銷美關稅 降至19%

美國總統川普與印尼總統普拉伯沃已正式簽署貿易協議，美國將調降對印尼商品關稅稅率至19%，印尼則取消幾乎所有美國商品的關稅...

川普對等關稅遭最高法院封殺 全球貿易恐再度陷入混亂

美國最高法院20日判決撤銷川普總統的對等關稅措施，恐使全球貿易體系再次陷入混亂，各國政府、企業與消費者都忙著釐清如何退還...

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

美國最高法院20日以6比3票數判決，川普總統不得引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅。這對他的第二...

