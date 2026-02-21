美最高院對川普關稅裁決出爐 歐盟、英加審慎因應

美國最高法院今天裁決，總統川普在未經國會批准下單方面實施廣泛的全球性關稅已超越其權限，歐洲聯盟（EU）、英國和加拿大審慎因應，並關注後續影響。

法新社報導，歐盟今天指出，正在研究美國最高法院的裁決。歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）表示：「我們已注意到這項裁決…現正審慎分析。」

他說：「我們仍與美國政府保持密切聯繫，以釐清他們打算如何回應這項裁決…大西洋兩岸的企業都依賴穩定且可預測的貿易關係。」

歐洲議會貿易委員會原定24日批准歐盟與美國的協議，但美國最高法院的判決使這項協議執行受到影響。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）對美國裁決表示歡迎，稱「法官已表明，即便是美國總統也不是在法律真空下行事」。

朗吉在社群平台X上表示，他將於23日召開緊急會議，與議會談判團隊評估目前可能的影響。

英國政府發言人指出，英國計劃與美國合作以了解美國最高法院對川普關稅措施做出裁決後，將如何影響兩國之間的貿易協議。

他說，「我們將與美國政府合作，了解這項裁決將如何影響英國及世界其他地區的關稅」，並稱英國預期「與美國間的優惠貿易地位將會持續」。

加拿大負責對美國貿易事務部長指出，美國最高法院裁定總統川普實施大規模關稅超越權限，證實了這些關稅措施「不合理」。

加拿大負責美加貿易的部長勒布朗（DominicLeBlanc）表示，對加拿大衝擊最大的關稅，包括針對鋼鐵、鋁與汽車產業的特定產業措施在裁決後仍然有效。他承諾渥太華將與華盛頓合作，「為雙方創造成長與機會」。