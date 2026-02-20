快訊

美最高法院判決 川普對等關稅違法

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普20日在白宮發言。法新社
美國總統川普20日在白宮發言。法新社

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）報導說，此一裁定對美國總統川普是1記重擊。

在9位大法官中，以6票比3票做成上述裁定，即1977年的IEEPA並未允許美國總統對外國輸美商品徵收關稅。

由於現任9位大法官以保守派居多，因此20日的裁定，對川普第2任是個罕見的挫敗。

不過，這項裁定並未對川普自去年以來祭出的所有關稅造成影響，例如他是援引IEEPA以外的美國法律對外國輸美鋼鋁徵收關稅。

但川普對外國輸美商品徵收的對等關稅和10％基準關稅，還有以未能遏止芬太尼流入美國為由，對加拿大、中國大陸及墨西哥輸美商品徵收的「芬太尼關稅」，就會被推翻。

然而，川普仍可援引其他美國法律，對外國輸美商品重新徵收關稅。

關稅 川普

延伸閱讀

對等關稅違法！美最高院打臉川普…但他其實還有招

美最高法院駁回關稅案 川普重返白宮以來最大法律挫敗

美最高法院判決 川普對等關稅違法

世界日報社論／共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

相關新聞

美最高法院判決 川普對等關稅違法

美國聯邦最高法院20日10時（台灣時間20日晚間11時）就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」徵收對等關稅發布判決，裁...

對等關稅違法 美最高院打臉川普…但他其實還有招

美國聯邦最高法院廿日十時（台灣時間廿日晚間十一時）就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美商品貿易逆差新高！川普關稅未減少進口依賴　也沒振興製造業

美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

川普關稅未見成效 美國2025年商品貿易逆差仍創新高

美國商務部今天公布，受進口激增影響，美國去年12月貿易逆差大幅擴大。儘管美國總統川普對外國進口商品加徵關稅，2025年商...

美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾

美國總統川普與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。