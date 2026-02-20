美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普
美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）報導說，此一裁定對美國總統川普是1記重擊。
在9位大法官中，以6票比3票做成上述裁定，即1977年的IEEPA並未允許美國總統對外國輸美商品徵收關稅。
由於現任9位大法官以保守派居多，因此20日的裁定，對川普第2任是個罕見的挫敗。
不過，這項裁定並未對川普自去年以來祭出的所有關稅造成影響，例如他是援引IEEPA以外的美國法律對外國輸美鋼鋁徵收關稅。
但川普對外國輸美商品徵收的對等關稅和10％基準關稅，還有以未能遏止芬太尼流入美國為由，對加拿大、中國大陸及墨西哥輸美商品徵收的「芬太尼關稅」，就會被推翻。
然而，川普仍可援引其他美國法律，對外國輸美商品重新徵收關稅。
