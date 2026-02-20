快訊

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

對等關稅違法 美最高院打臉川普…但他其實還有招

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普去年四月在白宮宣布對各國課徵對等關稅。美國最高法院廿日判決，川普不得援引「國際緊急經濟權力法」課徵對等關稅，裁定這項關稅違法。美聯社
美國聯邦最高法院廿日十時（台灣時間廿日晚間十一時）就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決，認定這項關稅違法。

大法官以六比三票數，判決川普不得引用ＩＥＥＰＡ課徵關稅。這意味川普政府不得再援引該法課徵對等關稅和芬太尼關稅，理論上先前因該法課徵的關稅也應退還。

川普此前即已考慮替代方案，聲稱若關稅被最高法院推翻，將引用其他法律繼續課徵關稅，或將其重新包裝為「許可費」繞過限制。

本案核心爭議在於總統能否援引ＩＥＥＰＡ課徵關稅。美國憲法規定，課徵關稅權力屬於國會，而ＩＥＥＰＡ條文並未載明關稅，只提到當總統認為國家面臨異常且嚴峻的威脅時，可「調控」進出口。

川普去年四月二日宣布對各國課徵所謂「解放日」對等關稅，是首位援引ＩＥＥＰＡ徵收關稅的美國總統。

此案是由受關稅影響的企業以及美國十二個州去年提出。他們認為ＩＥＥＰＡ從未被用於徵收關稅，川普此舉違法擴權，侵犯國會關稅權並造成企業損失。川普政府則主張，美國長期面臨嚴重貿易逆差，構成國家緊急狀態，川普有權援引該法課徵關稅。

美國國貿法庭去年五月判決，川普引用該法繞過國會課徵關稅是越權；美國聯邦巡迴上訴法院去年八月維持原判，川普政府隨即上訴現由六位保守派大法官和三位自由派大法官組成的最高法院。

美國連鎖量販店好市多及日本川崎重工等上千家企業已在法院提起預防性訴訟，確保未來追討關稅退款權利。好市多在法律文件中指出，此舉有必要，因為即使最高法院裁定川普關稅非法，若缺乏司法救濟，已繳納ＩＥＥＰＡ相關關稅的進口商，不保證能獲得這些非法徵收關稅的退款。

