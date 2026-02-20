美商品貿易逆差新高！川普關稅未減少進口依賴　也沒振興製造業

美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進口依賴或振興美國製造業。其中美國對台灣的商品貿易逆差也創下紀錄，達到一四六八億美元，比二○二四年增加一倍。

官方數據顯示，全年商品與服務進口成長百分之四點七至四點三兆美元，出口增百分之六點二至三點四兆美元，整體逆差達九○一○億美元，僅較前一年微幅縮小百分之零點二，但川普關注的商品貿易逆差反而擴大百分之二點一，達一點二四兆美元，創歷史新高。

美國去年與墨西哥、越南、台灣、愛爾蘭、泰國及印度的商品貿易逆差均創紀錄；與中國商品貿易逆差則由二○二四年的二九五五億美元縮小至二○二五年的二○二一億美元。這顯示供應鏈轉移趨勢，企業多將訂單轉向越南、印度與墨西哥等地，而非大規模回流美國。

關稅在一定程度上抑制汽車與部分消費品進口，美國與全球貿易往來仍具韌性。人工智慧資料中心投資推動晶片需求，美國大量進口半導體與相關設備。去年電子產品獲豁免關稅，亞洲仍是主要供應來源。在此背景下，美國對中國以外亞洲國家逆差創新高，對台貿易逆差同步攀升。

川普發動的貿易戰讓農業受波及，中國一度停止採購美國黃豆，美國黃豆出口金額由二○二四年的二五八億美元降至去年的一七五億美元，美方提供一二○億美元補貼協助農民。

經濟學者指出，關稅成本多由企業與消費者吸收。截至一月，美國平均關稅稅率達百分之十六點九，為一九三二年以來最高。

皮特森國際經濟研究所研究員鮑恩指出，經濟研究文獻中並沒有任何證據顯示，各國實施關稅時能對貿易逆差產生實質影響。