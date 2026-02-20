快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

聽新聞
0:00 / 0:00

美商品貿易逆差新高！川普關稅未減少進口依賴　也沒振興製造業

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。圖為美國加州洛杉磯港來自中國的貨櫃。（路透）
美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。圖為美國加州洛杉磯港來自中國的貨櫃。（路透）

美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進口依賴或振興美國製造業。其中美國對台灣的商品貿易逆差也創下紀錄，達到一四六八億美元，比二○二四年增加一倍。

官方數據顯示，全年商品與服務進口成長百分之四點七至四點三兆美元，出口增百分之六點二至三點四兆美元，整體逆差達九○一○億美元，僅較前一年微幅縮小百分之零點二，但川普關注的商品貿易逆差反而擴大百分之二點一，達一點二四兆美元，創歷史新高。

美國去年與墨西哥、越南、台灣、愛爾蘭、泰國及印度的商品貿易逆差均創紀錄；與中國商品貿易逆差則由二○二四年的二九五五億美元縮小至二○二五年的二○二一億美元。這顯示供應鏈轉移趨勢，企業多將訂單轉向越南、印度與墨西哥等地，而非大規模回流美國。

關稅在一定程度上抑制汽車與部分消費品進口，美國與全球貿易往來仍具韌性。人工智慧資料中心投資推動晶片需求，美國大量進口半導體與相關設備。去年電子產品獲豁免關稅，亞洲仍是主要供應來源。在此背景下，美國對中國以外亞洲國家逆差創新高，對台貿易逆差同步攀升。

川普發動的貿易戰讓農業受波及，中國一度停止採購美國黃豆，美國黃豆出口金額由二○二四年的二五八億美元降至去年的一七五億美元，美方提供一二○億美元補貼協助農民。

經濟學者指出，關稅成本多由企業與消費者吸收。截至一月，美國平均關稅稅率達百分之十六點九，為一九三二年以來最高。

皮特森國際經濟研究所研究員鮑恩指出，經濟研究文獻中並沒有任何證據顯示，各國實施關稅時能對貿易逆差產生實質影響。

關稅 川普

延伸閱讀

美國Q4成長率掉到1.4%！川普怪罪政府關門 導致GDP短少2個百分點

世界日報社論／共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

相關新聞

美商品貿易逆差新高！川普關稅未減少進口依賴　也沒振興製造業

美國二○二五年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的關稅政策雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

川普關稅未見成效 美國2025年商品貿易逆差仍創新高

美國商務部今天公布，受進口激增影響，美國去年12月貿易逆差大幅擴大。儘管美國總統川普對外國進口商品加徵關稅，2025年商...

美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾

美國總統川普與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。

美2025進口逆勢成長 對台逆差攀升 對中逆差降至20年低點

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的高額關稅雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

美國總統川普17日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動5500億美...

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。