印尼銷美關稅 降至19%

美國總統川普與印尼總統普拉伯沃已正式簽署貿易協議，美國將調降對印尼商品關稅稅率至19%，印尼則取消幾乎所有美國商品的關稅，並承諾採購價值約330億美元的美國產品，成為東南亞第三個與美國達成較低稅率協議的國家。

白宮19日發表聲明指出，兩國領袖確認將共同推動協議落實，並指示團隊進一步行動，開啟雙邊關係的「新黃金時代」。

根據協議，印尼多數輸美商品將適用19%的關稅稅率，遠低於川普政府先前揚言課徵的32%。美國同時取消對棕櫚油、香料與藥品等部分印尼出口產品的額外關稅，並建立機制，讓部分紡織品與服裝享有關稅豁免，有助提升印尼關鍵產業競爭力。

印尼則承諾取消幾乎所有美國商品的關稅，並減少非關稅壁壘。

印尼企業也預計增加採購美國能源、飛機與農產品等，藉此縮小印尼對美約160億美元的貿易順差。

紐時指出，經過七回合談判和官員四度親赴華府磋商，印尼同意撤除多個過往相當堅持的防線，尤其是在天然資源部分，如今印尼同意讓美國企業探勘、開採、提煉、甚至出口其關鍵礦產和石油資源。這對即將出訪北京的川普無疑是增加許多籌碼，但印尼可能也得承受得罪中國這個最大貿易夥伴的風險。

在此同時，傳出美國要求南韓投資路易斯安那州的LNG出口設施，卻遭首爾當局婉拒，這是川普之所以揚言把南韓關稅從15%調回25%的一大因素。日本本周正式啟動對美第一批投資案。

關稅 川普

