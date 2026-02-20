川普關稅未見成效 美國2025年商品貿易逆差仍創新高

美國商務部今天公布，受進口激增影響，美國去年12月貿易逆差大幅擴大。儘管美國總統川普對外國進口商品加徵關稅，2025年商品貿易逆差仍創歷史新高。

路透社報導，這已是連續第二個月逆差擴大，顯示貿易對美國第四季國內生產毛額（GDP）幾乎沒有或完全沒有貢獻。不過，多數進口項目屬於資本財，預料將支撐企業投資，使市場維持對經濟強勁成長的預期。

川普去年對多個貿易夥伴祭出一連串關稅措施，部分是為了解決貿易失衡並保護美國產業。然而，懲罰性關稅並未帶來製造業復興。自2025年1月至2026年1月期間，工廠就業人數減少8萬3000人。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）資深研究員鮑恩（ChadBown）指出，經濟研究文獻中並沒有任何證據顯示，歷史上各國在實施關稅時，關稅能對貿易逆差產生實質影響。

美國商務部經濟分析局（Bureau of EconomicAnalysis）及人口調查與統計局（Bureau of theCensus）數據顯示，12月貿易逆差暴增32.6%達703億美元，創五個月新高。路透社調查的經濟學家原估逆差縮小至555億美元。

美國2025年貿易逆差縮減0.2%至9015億美元，但商品貿易逆差擴大2.1%達1.24兆美元，創歷史新高。與墨西哥、越南、台灣、愛爾蘭、泰國及印度的商品貿易逆差均創紀錄；與中國商品貿易逆差則由2024年的2955億美元縮小至2025年的2021億美元。

這項報告因去年政府停擺而延後公布。

美國12月進口增加3.6%達3576億美元。商品進口成長3.8%至2802億美元，主要受工業用品與原材料增加70億美元推升，包括非貨幣黃金、銅與原油。資本財進口增加56億美元，電腦配件與電信設備為主要推升項目，這可能與支援人工智慧（AI）所需的資料中心建設有關。

但消費品進口下降，主要受藥品製劑減少影響。藥品進口近來因關稅因素波動明顯。

2025年商品進口增加4.3%、創3.44兆美元新高。去年共有46個國家的商品進口創紀錄，其中以墨西哥、台灣與越南為主。部分來自台灣與越南的商品獲關稅豁免。整體進口成長幾乎全面擴張，以電腦及電信設備等資本財為主。汽車及零件進口則下降。

美國12月出口下滑1.7%至2873億美元，商品出口下降2.9%至1808億美元，主要因工業用品與原材料（尤其是非貨幣黃金）減少87億美元。2025年商品出口成長5.7%、創2.20兆美元新高，主要由資本財、工業用品及消費品推動。

花旗集團（Citigroup）經濟學家克拉克（VeronicaClark）表示，強勁進口意味著庫存與企業投資可能表現穩健，尤其是電腦進口激增，應對應企業設備投資增強，且在AI需求帶動下可能維持強勢。