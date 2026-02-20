快訊

美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（圖）與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。路透
美國總統川普（圖）與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。路透

美國總統川普印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。

白宮發表聲明指出，兩國領袖確認將共同推動協議落實，並指示團隊進一步行動，開啟雙邊關係的「新黃金時代」。

根據協議，印尼多數輸美商品將適用19%的關稅稅率，遠低於川普政府先前揚言課徵的32%。協議同時取消對棕櫚油、香料與藥品等部分印尼出口產品的額外關稅，並建立機制，讓部分紡織品與服裝享有關稅豁免，有助提升印尼關鍵產業競爭力。

印尼方面則承諾取消對幾乎所有美國商品的關稅，並減少非關稅壁壘。印尼企業也預計增加採購美國能源與農產品等，藉此縮小印尼對美約160億美元的貿易順差。

關稅 川普 美國 印尼 普拉伯沃

相關新聞

美2025進口逆勢成長 對台逆差攀升 對中逆差降至20年低點

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的高額關稅雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

美國總統川普17日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動5500億美...

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅...

美日貿易協議 日啟動首批對美投資

美國總統川普十七日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動五五○○億美...

