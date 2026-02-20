快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

美2025進口逆勢成長 對台逆差攀升 對中逆差降至20年低點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。路透
美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高。路透

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的高額關稅雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進口依賴或振興美國製造業。

紐約時報報導，官方數據顯示，全年商品與服務進口成長4.7%至4.3兆美元，出口增6.2%至3.4兆美元，整體逆差達9,010億美元，僅較前一年微幅縮小，但川普關注的商品貿易逆差反而擴大。

儘管關稅在一定程度上抑制汽車與部分消費品進口，美國與全球貿易往來仍具韌性。人工智慧資料中心投資推動晶片需求，美國大量進口半導體與相關設備。去年電子產品獲豁免關稅，亞洲仍是主要供應來源。在此背景下，美國對中國以外亞洲國家逆差創新高，對台貿易逆差同步攀升，反映科技需求支撐雙邊往來；與此同時，美國自中國進口大減近30%，降至2009年以來低點。

供應鏈轉移趨勢明顯，企業多將訂單轉向越南、印度與墨西哥等地，而非大規模回流美國。

農業受波及，中國一度停止採購美國黃豆，出口金額由258億美元降至175億美元，美方提供120億美元補貼協助農民。

經濟學者指出，關稅成本多由企業與消費者吸收。截至1月，美國平均關稅稅率達16.9%，為1932年以來最高。

關稅 川普

延伸閱讀

美伊情勢緊張...川普給伊朗15天期限達成協議「否則會很不幸」

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

丹麥國王訪問格陵蘭島 以示支持和團結

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

相關新聞

美2025進口逆勢成長 對台逆差攀升 對中逆差降至20年低點

美國2025年進口額不減反增，商品貿易逆差創下歷史新高，顯示美國總統川普的高額關稅雖重組全球貿易格局，卻未能如預期減少進...

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

美國總統川普17日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動5500億美...

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅...

美日貿易協議 日啟動首批對美投資

美國總統川普十七日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動五五○○億美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。