美日首波關稅協議投融資 日相盼促進雙方利益

日本去年與美國協議關稅時，承諾投資美國5500億美元，雙方近期敲定第一波投融資。日相高市早苗今天表示，「這具有促進雙方利益、確保經濟安全保障、促進經濟成長的意義」。

美國和日本去年夏天達成一項貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元，而川普政府則同意對日本輸美商品課徵的對等關稅降至15%，日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間17日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，這項龐大的貿易協議正式啟動，日本正式在資金上開始推動5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目，包括石油和天然氣、發電及關鍵礦產等3大項目。

「日本經濟新聞」報導，高市今天上午在社群平台X提到此事時表示，「日美攜手打造供應鏈可強化日美之間的紐帶。」她也指出，這有助於日本企業增加營收並拓展業務。

高市也在文中表示，為了讓計畫儘早實施，日美雙方將緊密合作。

高市也在文中具體說明，首波項目為汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石，以及美國原油出口所用的基礎設施，還有人工智慧（AI）用的數據中心等所需的發電。