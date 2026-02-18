快訊

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

美日首波關稅協議投融資 日相盼促進雙方利益

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本去年與美國協議關稅時，承諾投資美國5500億美元，雙方近期敲定第一波投融資。日相高市早苗今天表示，「這具有促進雙方利益、確保經濟安全保障、促進經濟成長的意義」。

美國和日本去年夏天達成一項貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元，而川普政府則同意對日本輸美商品課徵的對等關稅降至15%，日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間17日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，這項龐大的貿易協議正式啟動，日本正式在資金上開始推動5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目，包括石油和天然氣、發電及關鍵礦產等3大項目。

「日本經濟新聞」報導，高市今天上午在社群平台X提到此事時表示，「日美攜手打造供應鏈可強化日美之間的紐帶。」她也指出，這有助於日本企業增加營收並拓展業務。

高市也在文中表示，為了讓計畫儘早實施，日美雙方將緊密合作。

高市也在文中具體說明，首波項目為汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石，以及美國原油出口所用的基礎設施，還有人工智慧（AI）用的數據中心等所需的發電。

關稅 川普

延伸閱讀

「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本第4季GDP擴張0.1% 不如預期

王毅慕尼黑涉日發言 日本向中國大陸提出交涉

日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量

相關新聞

沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

日本與美國達成貿易協議，承諾對美投資總額5500億美元，首批投資案17日出爐。美國總統川普在真實社群發文宣布，日方計畫在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。