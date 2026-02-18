川普：美日貿易協議啟動 日首批對美投資含3大項目

美日去年夏天達成一項貿易協議，美國總統川普今天發文表示，這項龐大的貿易協議正式啟動，日本正式在資金上開始推進5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目，包括石油和天然氣、發電及關鍵礦產等3大投資項目。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動了！」日本現在正式在資金上開始推進5500億美元對美投資承諾下的首批投資項目，這是美日歷史性貿易協議的一部分，以振興美國工業基礎，創造數十萬個美國就業機會，並加強美國國家與經濟安全。

川普並宣布3大投資項目：在德州的石油和天然氣計畫、在俄亥俄州的發電項目，以及在喬治亞州的關鍵礦產計畫。

他還說，這些投資項目規模如此之大，若沒有「關稅」，就無法促成。位於俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，位於墨西哥灣（川普政府稱為美國灣）的液化天然氣設施將帶動出口，進一步提升美國的能源主導地位，而關鍵礦產設施將結束美國「對外國資源愚蠢的依賴」。

川普表示：「對美國與日本而言，這是一個非常令人興奮且具歷史意義的時刻。」

川普重返白宮以來，關稅措施不斷，美國和日本去年夏天達成一項貿易協議，日本承諾將對美投資5500億美元，而川普政府則同意對日本輸美商品課徵的對等關稅降至15%，日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。