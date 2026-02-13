快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普打算對鋼鋁關稅網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。路透
川普打算對鋼鋁關稅網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。路透

英國金融時報報導，美國總統川普準備要取消部分鋼鋁製品關稅了，因應11月期中選舉在即，民眾不滿生活成本變高，導致美國總統川普支持率下滑。

川普去年夏天對進口鋼鋁課徵高達 50% 的關稅，隨後並將關稅擴大至各類金屬製品，包括洗衣機和烤箱。

不過，金融時報引述三位知情人士報導，川普政府目前正重新評估受關稅影響的產品清單，並計劃豁免部分項目、停止擴大清單，改為針對特定的產品鎖定啟動國安調查。

消息人士透露，商務部和美國貿易代表署的官員認為，這些關稅調高了烘焙鋁盤和食品飲料罐等商品的價格，讓消費者蒙受漲價之苦。

皮尤研究中心（Pew Research Center）本月公布的民調顯示，超過 70% 的美國成年人認為經濟狀況普通或糟糕。約 52% 的美國人認為川普的經濟政策導致情況惡化。

為了平抑美國消費大眾所面臨的雜貨物價通膨，川普政府先前已針對大眾化食品提供關稅豁免。此外，在中國大陸採取關稅反制後，川普政府也已和北京達成貿易戰休兵。

川普第二任期一開始便實施了鋼鋁關稅，如今打算網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。

目前為止，川普政府大致允許美國企業透過所謂的「納入程序」（inclusion process），遊說政府對競爭對手生產的海外鋼鋁製品課徵關稅。

不過，這機制導致家庭用品因其金屬成分而被課徵高達 50%的關稅。知情人士向金融時報透露，官員認為這套關稅制度「執行起來太麻煩」，有必要予以簡化。

若美國放寬鋼鋁製品關稅，包括英國、墨西哥、加拿大及歐盟成員國在內的國家可望從中受益。

關稅 川普

延伸閱讀

紐約聯準銀行報告：美國人承擔川普幾乎全部關稅成本

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 美司法部反托拉斯高層接連走人

美眾院阻擋對加國增稅 共和黨人罕見打臉總統

相關新聞

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

金融時報13日引述知情人士報導，美國總統川普正計畫撤回部分鋼鋁產品關稅。

關稅由外國吞？紐約聯準銀行研究打臉川普：9成由美國人承擔

美國總統川普多次宣稱，外國將為他的關稅政策「埋單」，而非美國人民。但最新研究顯示，實際承擔關稅成本的主體，仍以美國企業與...

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

美台簽署對等貿易協定（ART），美國對台徵收關稅稅率確定為不疊加的15%，台灣在五年內對美採購848億元。至於備受關注的...

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

英國金融時報報導，美國總統川普準備要取消部分鋼鋁製品關稅了，因應11月期中選舉在即，民眾不滿生活成本變高，導致美國總統川...

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

新加坡歷經地緣政治緊張局勢和關稅衝擊動盪的一年後，經濟表現大致無礙。不過，這個城市國家警告，最糟糕的情況尚未到來。

川普去年起開徵的關稅 有多少是由美國企業與消費者負擔？

美國總統川普去年大幅提高關稅，美國企業與消費者究竟負擔多少？紐約聯邦準備銀行的研究指出，去年1-11月負擔比率平均達到9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。