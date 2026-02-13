鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅
金融時報13日引述知情人士報導，美國總統川普正計畫撤回部分鋼鋁產品關稅。
川普2025年2月簽署行政命令，對全球進口鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，3月12日正式生效。到了5月30日，川普宣布鋼鋁關稅加倍至50%，6月4日生效。8月中旬，美國商務部又宣布關稅範圍擴大至407項含鋼鋁衍生品（如汽車零件、兒童座椅），加徵50%稅率，美東時間8月18日凌晨生效。
報導指出，美國政府目前正審查受關稅影響的產品清單，計畫豁免部分品項，停止擴大清單範圍，轉而針對特定商品啟動更具針對性的國安調查。
