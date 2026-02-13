貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。路透
新加坡歷經地緣政治緊張局勢和關稅衝擊動盪的一年後，經濟表現大致無礙。不過，這個城市國家警告，最糟糕的情況尚未到來。

新加坡總理黃循財本周預算報告時說：「儘管壓力日增，全球經濟表現仍比預期更具韌性，體制也維持運作，」「然而，今年可能不會這麼幸運。」

新加坡身為全球高度開放的經濟體，特別容易受到全球貿易干擾。這座金融、商務與航運中心既是連接中國大陸和西方的關鍵管道，也是全球化時代主要的受益者。

新加坡經濟去年成長5%，優於預期，主要受到兩大因素支撐：企業在美國關稅實施前提前拉貨，以及全球 AI 投資浪潮的提振。新加坡還調高了2026年的經濟預測，不過成長力道預期將會放緩。

黃循財表示，美國總統川普去年 4 月公布的「對等」關稅措施，全面影響很可能在未來幾個月開始浮現，反映全球各國保護主義抬頭，貿易成長也放緩。

美國給予新加坡的對等關稅率僅 10%，其他多數鄰國則面臨至少 19% 的關稅。

他指出，美國 1 月緝捕委內瑞拉前總統馬杜洛，加上伊朗和美國之間敵意加深，今年地緣政治局勢更加緊張。

他說：「隨著壓力累積、容錯餘地縮小，全球體制的韌性將面臨更嚴峻考驗。在這個變了樣的世界，追求成長更加困難。」

黃循財也對「全球經濟日益脆弱的跡象」發出警告，尤其是公共債務上升及資產價位過高相關的風險。

由於 2025 年第4季表現優於預期，星國貿易部本周將新加坡 2026 年 GDP 成長預測從原本的 1% 至 3%，上修為 2% 至 4%。去年第4季GDP年成長率為6.9%，高於先前預估的5.7%。

這波成長主要受到去年全球 AI 投資熱潮所帶動，成為新加坡的高科技製造商的利多。星展銀行資深經濟學家蔡漢騰（Chua Han Teng）說：「2025 年提振新加坡製造業和貿易相關服務業的全球人工智慧順風，看來會持續到2026年初，目前漸趨成熟的科技上升周期尚未顯露疲態。」

今年預計還有多座斥資數十億美元的生產基地將啟用，包括美光（Micron）的先進封裝廠，以及聯電和世界先進的晶圓廠。

蔡漢騰指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。他說：「受制於這些持續存在的外部關稅阻力，新加坡的非電子產品出口很可能面臨下行壓力。」

關稅 川普

