川普去年起開徵的關稅 有多少是由美國企業與消費者負擔？

美國總統川普去年大幅提高關稅，美國企業與消費者究竟負擔多少？紐約聯邦準備銀行的研究指出，去年1-11月負擔比率平均達到90%，但外國出口商的負擔比率隨著時間而提高。

研究指出，去年美國的平均關稅稅率由2.6%提高到13%，「我們的結果顯示多數新增的關稅持續落在美國廠商及消費者頭上，持續承擔高關稅帶來的重大經濟負擔」。

研究也指出，去年1-8月美國企業及消費者負擔的關稅比率為94%，9-10月略降到92%，11月再降到86%，「去年較晚時，關稅轉嫁到進口價格的比率已下降，到年底時外國出口商的負擔比率升高」。報告並未區分企業界與消費者各自負擔多少比率。

對於這項結果，白宮發言人狄賽表示，「去年美國平均關稅稅率提高近七倍，但通膨已經降溫，且企業獲利增加。實際情況是川普的減稅、法規鬆綁、關稅及能源充裕政策正在降低成本，並加速經濟成長」。

關稅對消費者物價的衝擊，迄今都比許多經濟學者預料的程度要小。去年元月消費者物價年升幅為3%，12月已降到2.7%，學者預料今年元月將進一步下降。

不過，一些聯準會（Fed）官員認為，關稅對消費者的衝擊將在2026年加重，因為企業在關稅生效前所囤積的庫存已減少，且企業將提高售價，同時多數決策官員也認為，提高關稅只會對物價造成「一次性」的衝擊，長期影響不大。

德國基爾研究所的報告也發現，美國關稅的轉嫁率達96%，美國國家經濟研究局的研究也顯示轉嫁率為94%。美國租稅基金會研究指出，2025年平均每個美國家庭負擔關稅1,000美元，預測2026年的負擔額將增加到1,300美元。

關稅也使美國聯邦政府的財政收入激增；今年元月的稅收額達300億美元，今年度（去年10月起）迄今共收入1,240億美元，年比激增逾300%。