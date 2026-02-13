紐約聯準銀行報告：美國人承擔川普幾乎全部關稅成本

快訊

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）今天發布報告指出，美國民眾幾乎承擔了總統川普大幅提高進口關稅所帶來的全部成本。

路透社報導，紐約聯準銀行表示，川普對進口商品加徵的關稅中，90%由美國消費者與企業負擔。這份報告反駁了川普政府稱「關稅由外國支付」的說法。

報告評估去年關稅對經濟的影響。當時平均關稅稅率從2.6%提升至13%。

報告指出，2025年平均稅率明顯波動，在4月與5月達到高峰，當時川普將中國商品進口關稅提高至125%，隨後下調至113%。

報告作者根據川普第一任期內的關稅運作進行分析。他們表示，面對這類稅負時，「過去的研究發現，外國出口商並未調降價格，因此關稅的全部成本由美國承擔。也就是說，關稅對進口價格的轉嫁率為100%。」

報告指出，去年1月至8月期間，美國人承擔94%的關稅衝擊，9月至10月降至92%，11月則為86%。

紐約聯準銀行的研究結果與國會預算處（CBO）昨天發布的報告一致。

國會預算處指出，「較高的關稅直接提高進口商品成本，推升美國消費者與企業面臨的價格。」至於誰將承擔關稅成本，外國出口商將吸收5%的成本，短期內，「美國企業將壓縮利潤吸收30%的進口價格上漲，其餘70%則會提高售價轉嫁給消費者。」

對進口商品課徵高額關稅，是川普政府政策的核心支柱之一。這些關稅被用來為政府增加收入，也被視為懲罰總統認為佔美國便宜的國家，以及推動產業回流機制。

然而，關稅政策執行方式相當反覆無常，經常先大幅調高稅率，隨後又撤回或延後實施，導致金融市場劇烈波動，並為整體經濟帶來不確定性。

聯準會官員認為，今年通膨率超出2%的目標部分與關稅有關。這使得聯準會去年為支撐就業市場而降息75個基點後，今年進一步降息的空間受到限制。

美國政府今天將公布1月消費者物價報告。經濟學家預期，這項備受關注的年增率指標將略為放緩。

