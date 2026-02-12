快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

川習會4月登場…美中貿易戰休兵 估再延一年

經濟日報／ 編譯易起宇、記者陳宥菘／綜合報導
香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤。路透
香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤。路透

香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤，可能讓去年在南韓「川習會」談成、原定今年11月到期的貿易戰休兵期，最多再延長一年，預料中國也將對美國黃豆做更多採購承諾。

為了營造川習會良好氛圍，路透引述匿名知情人士報導，川普政府已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業、向美國資料中心出售大陸設備，以及暫停擬議中的對TP-Link路由器、中國聯通和中國移動的美國網路事業部門的銷售禁令，同時也包括一項禁止大陸電動卡車和巴士在美銷售的措施。

4月川習會看點
4月川習會看點

大陸外交部發言人林劍昨（12）日也在例行記者會上表示，不久前的兩國元首通話中，川普再次表達4月訪中的願望，習近平重申了對川普訪陸的邀請，雙方就此保持著溝通。

林劍表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

南華早報報導指出，川普預料4月初訪中三天，初步考慮抵達日期為3月31日。知情人士表示，因中方須考量4月5日清明節行程，華府和北京都還沒正式敲定日期，但多位消息人士預期，川普確定會在4月初訪陸。

官員認為，川普和習近平非正式地延長貿易戰休兵期好幾個月，務實且可行，也能讓這場川習會重心錨定於短期的經濟勝利，包括中國承諾採購更多美國黃豆。在外界對共和黨11月期中選舉選情憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。

知悉川普行程規畫的人士透露，川普還沒邀請美國企業執行長加入他的訪陸企業代表團，因為秉持「美國優先」原則的川普政府，擔心會被外界解讀為鼓勵美企赴陸投資抱持戒心。另一名消息人士也說，川普和習近平最後可能會宣布汽車與能源協議，並以最近敲定的TikTok交易，當作其他產業協議的潛在範本。

另有知情人士指出，北京向來認為台灣是美中關係的主要潛在引爆點，並警告近來美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。

關稅 川普

延伸閱讀

蓋洛普才剛公布川普民調下探低點 就宣布近90年總統支持度調查不做了

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

CBO預測美國本年度預算赤字逼近1.9兆美元 川普經濟政策繼續惡化財政

相關新聞

共和黨黨內造反…挑戰川普政策 眾院撤銷對加拿大徵關稅

美國眾議院十一日通過決議，撤銷總統川普對加拿大祭出的關稅措施。雖然這個動作僅具象徵意義，法案最終勢必遭川普否決，但這是共...

不滿貿易協議…10工會串聯 印度3億人全國大罷工

印度與美國七日公布貿易協議框架，印度取消或降低美國農產品關稅，換取美國降低印度商品關稅至百分之十八，雖讓印度企業鬆一口氣...

當初為何加瑞士關稅？ 川普：我不喜歡他們講話態度

美國和瑞士二○二五年十一月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從百分之三十九降至百分之十五。美國總統川普近日透露，他當初決...

美眾院阻擋對加國增稅 共和黨人罕見打臉總統

共和黨占多數的美國眾院11日通過法案，終止川普對加拿大加徵的關稅，儘管參院和川普仍能否決，此舉象徵意義大於實質影響，但這...

川習會4月登場…美中貿易戰休兵 估再延一年

香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤，可能讓去年在南韓「川習會」談...

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

美國和瑞士2025年11月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從39%降至15%。美國總統川普近日透露，他當初決定把對瑞士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。