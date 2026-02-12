川習會4月登場…美中貿易戰休兵 估再延一年

香港南華早報引述知情人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平初步規劃4月第一周於北京會晤，可能讓去年在南韓「川習會」談成、原定今年11月到期的貿易戰休兵期，最多再延長一年，預料中國也將對美國黃豆做更多採購承諾。

為了營造川習會良好氛圍，路透引述匿名知情人士報導，川普政府已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業、向美國資料中心出售大陸設備，以及暫停擬議中的對TP-Link路由器、中國聯通和中國移動的美國網路事業部門的銷售禁令，同時也包括一項禁止大陸電動卡車和巴士在美銷售的措施。

4月川習會看點

大陸外交部發言人林劍昨（12）日也在例行記者會上表示，不久前的兩國元首通話中，川普再次表達4月訪中的願望，習近平重申了對川普訪陸的邀請，雙方就此保持著溝通。

林劍表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

南華早報報導指出，川普預料4月初訪中三天，初步考慮抵達日期為3月31日。知情人士表示，因中方須考量4月5日清明節行程，華府和北京都還沒正式敲定日期，但多位消息人士預期，川普確定會在4月初訪陸。

官員認為，川普和習近平非正式地延長貿易戰休兵期好幾個月，務實且可行，也能讓這場川習會重心錨定於短期的經濟勝利，包括中國承諾採購更多美國黃豆。在外界對共和黨11月期中選舉選情憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。

知悉川普行程規畫的人士透露，川普還沒邀請美國企業執行長加入他的訪陸企業代表團，因為秉持「美國優先」原則的川普政府，擔心會被外界解讀為鼓勵美企赴陸投資抱持戒心。另一名消息人士也說，川普和習近平最後可能會宣布汽車與能源協議，並以最近敲定的TikTok交易，當作其他產業協議的潛在範本。

另有知情人士指出，北京向來認為台灣是美中關係的主要潛在引爆點，並警告近來美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。