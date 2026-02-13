當初為何加瑞士關稅？川普：我不喜歡他們講話態度

美國和瑞士二○二五年十一月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從百分之三十九降至百分之十五。美國總統川普近日透露，他當初決定把瑞士關稅增至百分之卅九，是因為與瑞士時任總統凱勒─蘇特通話後「不喜歡她說話的方式」。

國會山報報導，川普十日接受福斯財經新聞主持人庫德洛訪問時回憶，當時接到一通「緊急電話」，來電者「我相信是瑞士總理」，態度相當強勢，「人很好，但非常強勢」。他表示，對方在通話中一再強調「我們是個小國」。

川普提到的「瑞士總理」應是瑞士時任總統凱勒─蘇特，她已於二○二五年十二月卅一日卸任。

川普說：「一次又一次、又一次，我根本掛不掉她的電話。瑞士關稅原本是百分之卅，但我真的不喜歡她對我們講話的方式，所以我沒給她降，直接拉到百分之卅九。後來一堆瑞士那邊的人打來，我就想：『好吧，你知道嗎？我們就弄個比較好吞下去的方案。』」

國會山報已連繫白宮尋求澄清。川普上月在達沃斯世界經濟論壇發表演說時，也曾提到同一通電話，描述大致相同，並補充說，凱勒─蘇特「那種錯誤的方式真的讓我感覺不太對勁，老實說」。

眾院外交事務委員會民主黨黨團發文表示，川普這番言論等同於承認，他經常宣稱關稅政策「攸關國家安全」的說法並非事實。文中指出，就瑞士的案例來看，川普提高關稅的理由，竟只是因為不喜歡瑞士領導人「對我們說話的方式」。