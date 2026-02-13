聽新聞
0:00 / 0:00

當初為何加瑞士關稅？川普：我不喜歡他們講話態度

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國瑞士二○二五年十一月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從百分之三十九降至百分之十五。美國總統川普近日透露，他當初決定把瑞士關稅增至百分之卅九，是因為與瑞士時任總統凱勒─蘇特通話後「不喜歡她說話的方式」。

國會山報報導，川普十日接受福斯財經新聞主持人庫德洛訪問時回憶，當時接到一通「緊急電話」，來電者「我相信是瑞士總理」，態度相當強勢，「人很好，但非常強勢」。他表示，對方在通話中一再強調「我們是個小國」。

川普提到的「瑞士總理」應是瑞士時任總統凱勒─蘇特，她已於二○二五年十二月卅一日卸任。

川普說：「一次又一次、又一次，我根本掛不掉她的電話。瑞士關稅原本是百分之卅，但我真的不喜歡她對我們講話的方式，所以我沒給她降，直接拉到百分之卅九。後來一堆瑞士那邊的人打來，我就想：『好吧，你知道嗎？我們就弄個比較好吞下去的方案。』」

國會山報已連繫白宮尋求澄清。川普上月在達沃斯世界經濟論壇發表演說時，也曾提到同一通電話，描述大致相同，並補充說，凱勒─蘇特「那種錯誤的方式真的讓我感覺不太對勁，老實說」。

眾院外交事務委員會民主黨黨團發文表示，川普這番言論等同於承認，他經常宣稱關稅政策「攸關國家安全」的說法並非事實。文中指出，就瑞士的案例來看，川普提高關稅的理由，竟只是因為不喜歡瑞士領導人「對我們說話的方式」。

關稅 川普 瑞士 美國 國家安全 達沃斯 貿易協議 白宮

延伸閱讀

蓋洛普才剛公布川普民調下探低點 就宣布近90年總統支持度調查不做了

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

CBO預測美國本年度預算赤字逼近1.9兆美元 川普經濟政策繼續惡化財政

相關新聞

不滿美印貿易協議！10工會串聯 印度3億人全國大罷工

印度與美國七日公布貿易協議框架，印度取消或降低美國農產品關稅，換取美國降低印度商品關稅至百分之十八，雖讓印度企業鬆一口氣...

共和黨黨內造反！挑戰川普政策 眾院撤銷對加拿大徵關稅

美國眾議院十一日通過決議，撤銷總統川普對加拿大祭出的關稅措施。雖然這個動作僅具象徵意義，法案最終勢必遭川普否決，但這是共...

當初為何加瑞士關稅？川普：我不喜歡他們講話態度

美國和瑞士二○二五年十一月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從百分之三十九降至百分之十五。美國總統川普近日透露，他當初決...

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

美國和瑞士2025年11月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從39%降至15%。美國總統川普近日透露，他當初決定把對瑞士...

川普對外談貿易遭國會拆台？美眾院過半否決對加拿大關稅

美國眾議院11日通過決議，否決總統川普對加拿大祭出的關稅措施，重挫共和黨籍眾議院議長強生，也成為共和黨罕見公開反對川普招...

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

南華早報12日獨家報導，多名知情人士指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計4月初在北京會晤，屆時可望拍板，將先前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。