共和黨黨內造反！挑戰川普政策 眾院撤銷對加拿大徵關稅

美國眾議院十一日通過決議，撤銷總統川普對加拿大祭出的關稅措施。雖然這個動作僅具象徵意義，法案最終勢必遭川普否決，但這是共和黨控制的眾院首度挑戰川普這項招牌經濟政策。

去年二月，川普引用「國際緊急經濟權力法」宣布國家安全進入緊急狀態，聲稱來自美加和美墨邊境的毒品走私和非法移民危害邊境安全，因此對所有來自加拿大和墨西哥的進口商品加徵百分之廿五關稅，對來自中國的產品加徵百分之十關稅。

紐約州民主黨眾議員米克斯發起撤銷對加拿大開徵關稅提案，表示現在國家根本不存在緊急狀態，川普的做法根本不是戰略，只是衝動。法案十日程序表決時獲得三名共和黨眾議員倒戈支持，十一日交付全院表決，又獲六名共和黨人支持，最終以二一九票對二一一票通過。

川普在表決期間警告共和黨人，若推翻他的關稅政策將付出代價。他在社群平台發文表示，任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，「都將在選舉時承受嚴重後果，包括黨內初選！」他並聲稱關稅為美國帶來經濟安全與國家安全，沒有任何共和黨人應該為「摧毀這項特權」負責。

川普還在另一則貼文寫道：「加拿大多年來在貿易上占我們美國的便宜。他們是全世界最難打交道的國家之一，尤其是在我們北方邊境相關問題上。關稅讓我們輕鬆就能贏，共和黨人必須讓這種局面維持下去！」

法案通過時，議場內的民主黨眾議員爆出歡呼。這場表決，讓部分造反的共和黨眾議員冒著失去川普支持風險；但對他們而言，承擔風險仍然值得，尤其是來自搖擺選區、當地選民對關稅深感不滿的議員。

美聯社指，這是眾院第一次挑戰具有指標意義的川普政策。川普相信關稅能逼迫貿易夥伴回到談判桌，但國會議員則面臨家鄉選區壓力。

ＣＮＢＣ分析，這是眾院在關稅問題上對川普釋放強烈訊號。這項法案經眾院通過後將送交參院審議，即使參院通過，送進白宮仍會被川普否決，而國會缺乏三分之二絕對多數票以推翻川普的否決。

不過，共和黨人倒戈仍釋放出政治訊息。民主黨人經過這次成功，打算進一步挑戰川普去年四月對各國課徵的對等關稅，以及他對墨西哥、中國和巴西加徵的關稅。

去年十月，參議院也曾通過類似的象徵性法案，撤銷川普對巴西課徵百分之五十關稅，當時有三名共和黨人支持該項立法。

另一方面，各界也高度關切最高法院對川普課徵關稅適法性的判決。最高法院目前休庭，預料最快在二月廿日宣判關稅案。