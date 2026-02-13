美眾院阻擋對加國增稅 共和黨人罕見打臉總統

共和黨占多數的美國眾院11日通過法案，終止川普對加拿大加徵的關稅，儘管參院和川普仍能否決，此舉象徵意義大於實質影響，但這是共和黨人對川普政策少見的反對聲音。另據彭博引述知情人士報導，川普私下評估是否退出他倡議的美墨加貿易協定（USMCA），為三方重新談判增添不確定性。

這項民主黨提案是以219票贊成、211票反對而通過，其中六名共和黨議員倒戈、投下贊成票，顯示川普對眾院微弱多數優勢的掌控益發動搖。

這項投票也顯示，在選舉前幾個月，要求改變政策方向的政治壓力與日俱增，同時也迫使受關稅影響的搖擺選區共和黨議員，必須權衡何時該和川普劃清界線。

共和黨正竭力在今年11月的改選中維持參眾兩院的控制權，但隨川普在經濟與移民議題的民調支持度下滑，共和黨恐怕不易保住多數。

民主黨近幾個月在選戰表現優於預期，包括邁阿密市長選舉，以及紐澤西州和維吉尼亞州州長改選。近幾周，德州州參院原由共和黨穩拿的席次更意外變天，民主黨得票率比上次暴增了31個百分點。

不過，此一表決結果象徵意義居多，眾議院可考慮結束川普去年所宣布的國家緊急狀態，但所有希望撤銷川普關稅的提案，還要經參議院通過，並由總統簽署。就算參院通過此案，最後也必然遭到川普否決，國會也很難拿到推翻川普否決所需的三分之二多數。

在這項法案通過之際，據傳川普私下甚至評估是否退出他在首任期間簽署的美墨加貿易協定，如此一來恐將加劇北美的貿易緊張局勢。目前從加拿大進口的貨品中，約有80%符合USMCA標準並享有免關稅待遇。

另外，美國和瑞士2025年11月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從39%降至15%。川普卻在近日透露，他當初決定把對瑞士的關稅調高至39%，是因為與瑞士前總統凱勒─蘇特（Karin Keller-Sutter）通話後，「不喜歡她說話的方式」。