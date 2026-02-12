快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

川普揚言提高關稅…韓國會啟動對美投資法程序 首日就陷朝野攻防

中央社／ 首爾12日專電

美國總統川普日前因南韓國會遲未通過貿易協定法案揚言要提高關稅，南韓國會今天正式啟動「對美投資特別法」審查特別委員會，不過因朝野意見不同，才剛進入程序就陷入混亂。

由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，川普日前揚言要將關稅從15%提升至25%。南韓為了履行對美投資3500億美元的承諾，制定了「對美投資特別法」，在面臨可能被提高關稅的困境後，南韓給出承諾會在2月底、3月初通過特別法。

根據韓聯社報導，對美投資特別法特委會今天開始正式啟動，經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲、產業通商部長金正官皆有出席，特委會計畫在下個月9日之前完成法案審理。

不過報導指出，特委會今天首場會議就爆發朝野政治角力，在野黨國民力量黨議員朴洙瑩對於執政黨共同民主黨於昨天主導通過的「審判申訴法」、「大法官增設法」提出質疑；不過共同民主黨議員鄭泰浩回擊，「政治性議題應由院內代表團協商處理。」

鄭泰浩強調，國民因為對美投資的問題非常擔憂，「從一開始就把其他政治議題拉進特委會，令人難以接受。」

隨著朝野攻防不斷，今天一度改為閉門會議，特委會委員長金相勳（國民力量議員）強調，雖然不確定能否繼續進行會議，「不過特委會將確保在3月9日前會完成表決對美投資特別法，不會有問題。」

不過共同民主黨議員在下午召開記者會，將特委會癱瘓的責任歸咎於國民力量黨，鄭泰浩批評指出，「特委會活動期間設定為一個月，正是因為有必須迅速處理此案的需求，但從第一天會議就亂成一團，我們非常嚴肅地看待此事。」

鄭泰浩提出，因為農曆春節過後要召開全體會議，因此相關事項必須在連假前確定大方向，「為了說服國民力量，我們將持續進行幹事協商。」

關稅 川普 南韓 美國

延伸閱讀

國會大亂鬥被起訴…黃仁：司法別淪政治工具 相信司法仍有正義

涉國會大亂鬥被起訴 林楚茵：會證明誰才是使用暴力的人

民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

司法不該介入國會暴力？大法官解釋早已說明 法界：有提告也該調查

相關新聞

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

美國和瑞士2025年11月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從39%降至15%。美國總統川普近日透露，他當初決定把對瑞士...

川普對外談貿易遭國會拆台？美眾院過半否決對加拿大關稅

美國眾議院11日通過決議，否決總統川普對加拿大祭出的關稅措施，重挫共和黨籍眾議院議長強生，也成為共和黨罕見公開反對川普招...

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

南華早報12日獨家報導，多名知情人士指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計4月初在北京會晤，屆時可望拍板，將先前...

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

美國最高法院針對總統川普「對等關稅」合法性的裁決，預料最快下周20日出爐。市場原本預期1月就會知道結果，但判決至今仍未出...

白宮態度放軟…修改美印貿易協議措辭 印度農民反更混亂

白宮已修改美國–印度貿易協議中有關農產品的措辭，稍微放軟強硬立場，但反而使原先就質疑這項協議的印度農業團體更為混亂。

經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

經濟學人10日以「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」為題指出，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。