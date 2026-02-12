不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

美國和瑞士2025年11月達成貿易協議，將瑞士輸美商品的關稅從39%降至15%。美國總統川普近日透露，他當初決定把對瑞士的關稅調高至39%，是因為與瑞士前總統凱勒─蘇特（Karin Keller-Sutter）通話後，「不喜歡她說話的方式」。

國會山報報導，川普10日接受福斯財經新聞主持人庫德洛（Larry Kudlow）訪問時回憶，當時曾接到一通「緊急電話」，來電者「我相信是瑞士的總理」，態度相當強勢，「人很好，但非常強勢」。他表示，對方在通話中一再強調「我們是一個小國」。

川普很可能指的是瑞士前任總統凱勒─蘇特，她已於2025年12月31日卸任，現任總統則為帕梅林（Guy Parmelin）。

川普接著說：「一次又一次、又一次，我根本掛不掉她的電話。瑞士關稅原本是30%，但我真的不喜歡她對我們講話的方式，所以我沒給她降，直接拉到39%。後來一堆瑞士那邊的人打來，我就想：『好吧，你知道嗎？我們就弄個比較好嚥下去的方案。』」

國會山報已連繫白宮尋求澄清。川普上月在達沃斯世界經濟論壇發表演說時，也曾提到同一通電話，描述大致相同，並補充說，凱勒─蘇特「那種錯誤的方式真的讓我感覺不太對勁，老實說」。

眾議院外交事務委員會民主黨成員表示，川普的這番言論等同於承認，他經常宣稱關稅政策「關乎國家安全」的說法並非事實。該委員會民主黨成員在一份聲明中諷刺指出，就瑞士的案例來看，川普提高關稅的理由，「確認一下」，竟只是因為不喜歡瑞士領導人「對我們說話的方式」。