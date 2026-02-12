眾院共和黨議員倒戈 支持終止對加拿大加徵關稅 川普對黨內掌控動搖

共和黨占多數的美國眾議院通過了一項法案，目的在終止總統川普對加拿大加徵的關稅，可見隨臨近以經濟問題為核心議題的美國期中選舉，外界對於白宮經濟政策的焦慮感日增。

川普已揚言將否決這類法案，導致相關立法幾乎不可能正式成為法律。然而，有六名共和黨議員倒戈，加上幾乎所有民主黨人反對，充分展現川普對眾院微弱多數優勢的掌控益發動搖。

這項投票也顯示，在選舉前幾個月，要求改變政策方向的政治壓力與日俱增，同時也迫使受關稅影響的搖擺選區共和黨議員，必須權衡何時該和川普劃清界線。

法案通過之際，川普私下甚至評估是否退出他在首任期間簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA），如此一來恐將加劇北美的貿易緊張局勢。目前從加拿大進口的貨品中，約有 80% 符合 USMCA 標準並享有免關稅待遇。

共和黨正竭力在今年 11 月的改選中維持參眾兩院的控制權，但隨川普在經濟與移民議題的民調支持度下滑，共和黨恐怕不易保住多數。

民主黨近幾個月在選戰表現優於預期，包括邁阿密市長選舉，以及紐澤西州和維吉尼亞州州長改選。近幾周，德州州參院原由共和黨穩拿的席次更意外變天，民主黨得票率比上次暴增了 31 個百分點。

在 11 月改選前，參眾兩院會經過初選，由選民決定代表兩黨參選的人選。在初選中極具影響力的川普，甚至在周三晚間投票進行之際，就明確表示任何在關稅議題上和他作對的共和黨人，都將面臨政治後果。